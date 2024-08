Black Myth: Wukong – comment débloquer Yuan Shoucheng dans votre journal

Il n’y a rien de plus frustrant que de rater un seul personnage pour compléter votre journal dans Black Myth: Wukong, et Yuan Shoucheng en fait désespérer plus d’un.

Au fur et à mesure de votre progression dans Black Myth: Wukong, vous rencontrerez d’innombrables boss, personnages et ennemis à affronter ou à rencontrer. Chaque combat ou conversation enrichira le journal de l’Élu, vous donnant une bonne idée de ce que vous avez pu manquer.

L’article continue après la publicité

À mesure que vous avancez dans Black Myth: Wukong, vous croiserez de nombreux personnages, boss et ennemis à affronter ou simplement à rencontrer. Chaque combat ou échange enrichira le journal du Prédestiné, vous permettant de repérer ce que vous avez peut-être manqué.

L’article continue après la publicité

Cependant, de nombreux joueurs arrivent à la fin de leur périple et réalisent qu’une entrée clé est manquante. La plupart du temps, il s’agit de Yuan Shoucheng, également connu comme l’homme que vous rencontrez avec une immense Gourde sur le dos. Après l’avoir rencontré, rien ne changera dans votre Journal, ce qui signifie qu’il n’a pas été ajouté.

L’article continue après la publicité

Débloquer Yuan Shoucheng

Game Science



Yuan Shoucheng ne peut être ajouté à votre journal qu’après avoir terminé le jeu. Pour qu’il ait une entrée, vous devez avoir un journal complet.

Vous devez affronter tous les ennemis, vaincre tous les boss et rencontrer tous les personnages. Cela demande souvent une exploration approfondie et une connaissance des zones secrètes et des éléments qui peuvent facilement être manqués durant votre aventure.

L’article continue après la publicité

Nous vous recommandons de jouer l’aventure comme bon vous semble, puis de consulter votre Journal pour voir ce que vous avez manqué. Cela vous donnera généralement une bonne indication des endroits que vous avez pu ignorer. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à revenir sur vos pas et explorer.

L’article continue après la publicité

De plus, l’entrée de la Coquille Brisée du Grand Sage ne sera débloquée qu’en commençant une partie New Game Plus, vous devrez donc terminer le jeu et débuter cette nouvelle aventure si vous souhaitez obtenir Yuan Shoucheng.

Voilà donc comment débloquer Yuan Shoucheng dans Black Myth: Wukong. Si vous voulez en savoir plus sur Black Myth: Wukong, consultez nos conseils pour bien débuter dans le jeu et comment battre le boss Noble Blancherobe.

L’article continue après la publicité