Comment débloquer Valby dans The First Descendant

Valby est un personnage premium dans The First Descendant que vous voudrez peut-être débloquer si vous recherchez une Légataire qui maîtrise parfaitement l’eau.

Une fois que vous avez déterminé votre personnage de départ dans The First Descendant, vous pourrez choisir parmi une variété d’autres Légataires – mais ils doivent tous être débloqués avant de pouvoir être utilisés pour détruire les Vulgus.

Valby est l’un de ces Légataires et doit être débloquée avant de pouvoir être choisie. Alors, on vous explique comment débloquer ce puissant personnage basé sur l’eau dans The First Descendant.

Vous pouvez obtenir Valby en l’achetant dans la boutique en jeu pour 600 Calibre (devise premium du jeu), ce qui vous coûtera entre 9,99€ et 19,99€, selon la quantité de Calibre que vous choisissez d’acheter.

Cependant, si vous préférez économiser votre argent, vous pouvez également l’obtenir simplement en jouant au jeu et en cherchant les objets nécessaires pour la débloquer.

La première étape pour débloquer Valby dans The First Descendant est de rendre visite à la Magistère Anaïs, située à Albion. Une fois sur place, vous devrez fabriquer les objets listés ci-dessous après avoir récolté les matériaux nécessaires. Heureusement, pour savoir où trouver chaque matériau, appuyez sur le bouton Infos d’Acquisition et il vous indiquera l’emplacement.

Tous les matériaux requis pour Valby sont listés ci-dessous :

Code de Valby

Cellules améliorées Valby Repton x422 Superfluide x571 Circuit neuronal de traitement des données x38 Schéma des cellules améliorées de Valby 200 000 Or

Stabilisateur de Valby Fragment de Monade x246 Matériau de revêtement x239 Résidu d’énergie trouble x40 Schéma du stabilisateur de Valby x1 200 000 Or

Catalyseur à spirale de Valby Accélérateur de métal x519 Durcisseur x386 Circuit neuronal crypté x32 Schéma du catalyseur à spirale de Valby x1

Code de Valby

Nexon Games

Il est important de se rappeler que beaucoup de ces matériaux sont débloqués à des emplacements spécifiques ou par le biais de certaines missions, ce qui peut demander patience et acharnement.

Une fois que vous avez tous les matériaux ci-dessus, retournez voir la Magistère Anaïs et recherchez Valby pour la débloquer pour 400,000 Crédits. Il faudra attendre environ 16 heures pour le processus de recherche, donc pas de panique si elle n’est pas disponible immédiatement.

Toutes les compétences de Valby

NEXON GAMES

Valby dispose de plusieurs compétences à utiliser en combat, se concentrant principalement sur l’eau et les attaques puissantes. Voici un aperçu de toutes ses compétences :

Absorption d’Eau (passif) : Lorsque Valby utilise des compétences en se tenant sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit.

: Lorsque Valby utilise des compétences en se tenant sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit. Balle à Bulle : Fait rebondir une bulle vers l’avant pour créer une petite flaque là où la bulle frappe. Les ennemis dans la petite flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive.

: Fait rebondir une bulle vers l’avant pour créer une petite flaque là où la bulle frappe. Les ennemis dans la petite flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive. Plouf Plouf : Crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, puis plonge à l’intérieur. Valby surgit ensuite à un emplacement choisi de la grande flaque. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive.

: Crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, puis plonge à l’intérieur. Valby surgit ensuite à un emplacement choisi de la grande flaque. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive. Lessive : Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement et sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et inflige Lessive.

: Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement et sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et inflige Lessive. Bombe de Lessive : Change l’arme équipée en Lanceur de Bombe de Lessive. Quand le Lanceur est utilisé, une Bombe de Lessive est créée, attirant les ennemis infectés par Lessive et leur infligeant des dégâts continus.

Pour plus d’informations sur les meilleures compétences pour Valby et son build idéal, consultez notre guide de build.

Qui est Valby ?

Valby était auparavant membre du Groupe d’observation environnementale d’Ingris et participait souvent à des missions d’investigation de la pollution tout en rêvant d’une manière de protéger la planète des horreurs de la guerre. Un jour, elle aperçu un lac magnifique, synonyme d’espoir, qu’elle surnomma la Dernière émeraude.

Cependant, lors de l’une de ces missions, elle a rencontré l’Ordre de la Vérité en patrouille dans les bois de Vespers. Grâce à sa formation militaire, elle a combattu les Vulgus seule, mais a finalement été vaincue, étant jetée dans le lac et laissée pour morte.

Alors qu’elle se noyait, son instinct de survie est devenu a pris le dessus et elle a juré de protéger le lac et d’avaler tous les Vulgus qu’elle pourrait. Après avoir fait ce vœu, une vague massive s’est levée du centre du lac, anéantissant les Vulgus. La vague était en fait l’Archéo de Valby, faisant d’elle une Légataire. Elle est ainsi devenue l’incarnation de la Dernière émeraude.

Vous savez désormais comment débloquer Valby dans The First Descendant. En attendant, consultez le reste de notre contenu The First Descendant, y compris notre tier list des Légataires et notre hub de la Saison 1.