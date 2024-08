Comment débloquer le mode New Game Plus de Black Myth: Wukong & ce que vous conservez

Une fois que vous avez fini Black Myth: Wukong pour la première fois, l’aventure n’est pas pour autant terminée. Il est temps de replonger dans le jeu avec le mode New Game Plus.

Le mode New Game Plus permet aux joueurs de conserver certains objets et éléments débloqués lors de leur première partie, tout en affrontant un niveau de difficulté plus élevé que celui de la partie initiale.

Vous ne serez plus un débutant lorsque vous commencerez une partie NG+ dans Black Myth: Wukong, alors, préparez-vous pour un deuxième round de ce RPG d’action pour maîtriser encore mieux le combat.

Game Science

Vous débloquerez le mode New Game Plus dans Black Myth: Wukong après avoir complété les six Chapitres. Pour y accéder, choisissez l’option “Commencer un nouveau cycle” dans le menu principal.

À partir de là, vous commencerez immédiatement votre partie NG+ depuis le début du jeu. Si vous ne souhaitez pas lancer une partie NG+ et préférez commencer un nouveau jeu normal, vous pouvez le faire en sélectionnant l’option “Nouveau voyage”.

Ce que vous conservez dans le New Game Plus

Il y a plusieurs éléments qui sont conservés d’une partie à l’autre lorsque vous démarrez une NG+ dans Black Myth: Wukong. Voici la liste de tout ce que vous conservez :

Compétences débloquées

Niveau de votre personnage

Armure (avec améliorations) et armes

(avec améliorations) Sorts (avec améliorations)

(avec améliorations) Bibelots

Vases

Reliques

Bien que vous gardiez le même Niveau de personnage, les mêmes Compétences débloquées, ainsi que vos armures, armes, Sorts, Bibelots, Vases et Reliques, vous devrez dire adieu à tout autre objet collecté.

Ces objets perdus incluent les consommables que vous avez achetéss ainsi que tous les matériaux de fabrication récupérés au cours de votre partie précédente.

Quoi de neuf dans le New Game Plus

Game Science

Le mode NG+ propose quelques changements par rapport à la difficulté normale. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités dont nous disposons à ce jour :

Nouvelles armes à fabriquer

Amélioration des armures via les Autels

Relique Esprit Libéré

Une fois que vous avez commencé une partie NG+ dans Black Myth: Wukong, vous pouvez rejouer toute l’aventure et débloquer tous les succès possibles du jeu.