Le premier Légataire à rejoindre The First Descendant se présente sous la forme de Luna, la combattante musicale adorable qui ne manquera pas de faire sensation lors des missions.

Une fois que vous avez déterminé votre personnage de départ dans The First Descendant, vous pourrez choisir parmi une variété d’autres Légataires, dont la dernière arrivée, Luna. Cependant, comme c’est le cas avec de nombreux Légataires, elle peut être assez difficile à débloquer.

Alors, voici comment débloquer Luna dans The First Descendant.

Les joueurs peuvent obtenir Luna en l’achetant dans la boutique du jeu pour 900 Calibres (devise premium du jeu), ce qui coûte environ 15€, ou ils peuvent rendre visite à la Magistère Anaïs, située à Albion, pour la Rechercher grâce à des matériaux spécifiques.

Si vous préférez l’obtenir gratuitement, vous aurez besoin de certains éléments de recherche et de beaucoup d’or. Pour vous aider à vous préparer, nous avons listé les matériaux nécessaires ci-dessous :

À noter : pour savoir comment obtenir les objets, rendez-vous en jeu et appuyez sur le bouton Infos d’Acquisition et il vous indiquera son emplacement.

Tous les matériaux nécessaires pour débloquer Luna sont listés ci-dessous :

Cellules Améliorées de Luna

x430 Silicone

x554 Cristal de Carbone

x40 Résidu d’Énergie Pure

x1 Schéma des Cellules Améliorées de Luna

200 000 Or

Stabilisateur de Luna

x292 Flectorite

x303 Héllion

x34 Résidu d’Énergie Hautement Concentré

x1 Schéma du Stabilisateur de Luna

200 000 Or

Catalyseur à Spirale de Luna

x571 Superfluide

x386 Durcisseur

x46 Biométal Spécialisé

x1 Schéma du Catalyseur en Spirale de Luna

200 000 Or

Code de Luna

1 Code de Luna

Une fois que vous avez tous les matériaux ci-dessus, retournez voir Anaïs et effectuez la recherche pour débloquer Luna. Le processus coûtera 400 000 Or et prendra 16 heures, ce qui signifie que vous ne pourrez malheureusement pas profiter de la combattante immédiatement.

Compétences de Luna

Nexon Games

Luna a une variété de compétences à utiliser en combat, se concentrant principalement sur le soutien. Voici un aperçu de toutes ses compétences :

Improvisation (Passif) : Luna remplit sa jauge d’inspiration lorsqu’elle utilise une compétence pour atteindre la note. Lorsque la jauge d’inspiration est au maximum, elle peut utiliser des compétences améliorées. Utiliser ces compétences améliorées vide complètement sa jauge d’inspiration, mais Luna la remplit partiellement quand elle rate la note.

: Luna remplit sa jauge d’inspiration lorsqu’elle utilise une compétence pour atteindre la note. Lorsque la jauge d’inspiration est au maximum, elle peut utiliser des compétences améliorées. Utiliser ces compétences améliorées vide complètement sa jauge d’inspiration, mais Luna la remplit partiellement quand elle rate la note. Présence Scénique : Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l’effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences.

: Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l’effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences. Acte électrisant : Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l’effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l’effet.

: Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l’effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l’effet. Acte Reposant : Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l’effet.

: Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l’effet. Acte Enjoué : Votre jauge d’inspiration augmente lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie enjouée aux alliés proches, ce qui réduit les temps de recharge pendant toute la durée de l’effet.

En plus de ses compétences, Luna possède deux Modules de Modification. Ils sont listés ci-dessous :

Pas Légers : Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de l’effet de sa performance, permettant un soutien plus efficace aux alliés.

: Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de l’effet de sa performance, permettant un soutien plus efficace aux alliés. Cacophonie : Utiliser des compétences inflige des dégâts aux ennemis proches, mais ne confère pas de bonus aux alliés. Octroie à Luna un bonus cumulable augmenté à chaque charge.

Qui est Luna ?

À Albion, les desserts étaient interdits en raison de la rareté des ressources, mais la musique était librement accessible et considérée comme un réconfort essentiel. Luna, une chanteuse virtuose, également connue sous le nom de « La furie artistique », apportait joie et apaisement avec sa voix, devenant une figure incontournable dans cette société austère. Ses talents attirèrent rapidement l’attention des autorités, qui découvrirent son pouvoir exceptionnel de manipulation des ondes sonores. Ce don lui permettait d’influencer les émotions et même les capacités des autres, rendant sa musique indispensable pour les Albionites.

Malgré son potentiel stratégique immense, le comportement imprévisible de Luna posait problème. Ses sauts d’humeur et son habitude de chanter pendant les briefings exaspéraient ses compagnons d’armes. Cependant, l’état-major ne pouvait se permettre de perdre une combattante capable de renforcer un bataillon entier. Luna fut donc affectée au bataillon des Légataires avec une mission spéciale : chanter sur le champ de bataille pour inspirer ses alliés et rallier les Vulgus à leur cause. Acceptant avec enthousiasme, Luna se prépara à devenir la plus grande star d’Ingris, rêvant déjà de sa tournée triomphale à travers le pays.

Vous savez désormais comment débloquer Luna dans The First Descendant. En attendant, consultez le reste de notre contenu The First Descendant, y compris notre tier list des Légataires et notre hub de la Saison 1.