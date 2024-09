Comment débloquer et jouer au multijoueur de Space Marine 2

Découvrez comment débloquer le mode multijoueur de Space Marine 2 pour jouer avec vos amis et anéantir ensemble des hordes de Tyranides.

Space Marine 2 est enfin disponible après une courte période d’accès anticipé. Bien que le jeu soit relativement récent, il attire déjà un grand nombre de joueurs.

Dans la campagne solo, vous incarnez Titus, de retour après son passage au sein de la Deathwatch. Vous traverserez l’histoire en éliminant toutes sortes d’ennemis et en débloquant divers équipements au fur et à mesure de votre progression. Mais ce n’est pas tout ! En plus des modes hors ligne et campagne, vous avez aussi la possibilité de jouer avec vos amis.

Cependant, avant de pouvoir profiter de l’expérience multijoueur, vous devez d’abord débloquer ce mode. Voici tout ce que vous devez savoir pour y accéder.

Saber Interactive Space Marine 2 a une histoire profonde et pleine d’action, que vous pouvez apprécier avec vos amis après avoir terminé le tutoriel.

Bien que Space Marine 2 propose un mode multijoueur et coopératif, cette fonctionnalité n’est pas disponible dès le début du jeu. Pour débloquer le multijoueur, vous devez d’abord terminer la mission tutoriel.

Pendant cette phase, le jeu vous apprend à maîtriser différentes armes, à rejoindre de nouvelles missions et à explorer votre environnement. Cette exploration sera d’ailleurs très utile, car vous y découvrirez de nombreuses munitions et autres ressources.

Si tout se passe bien, il vous faudra environ 30 minutes pour terminer le tutoriel de Space Marine 2. Si vous ne souhaitez pas attendre aussi longtemps et préférez plonger directement dans l’action, vous avez alors la possibilité de passer le tutoriel.

Pour cela, sélectionnez l’option “Passer l’intro” dans le menu pause. Cependant, si vous n’êtes pas encore familier avec les mécaniques et les combats du jeu, il est conseillé de suivre le tutoriel afin de profiter d’une expérience de jeu plus fluide par la suite.

Une fois le tutoriel terminé, il vous suffira de faire votre rapport au Capitaine Archeran. À partir de ce moment, vous pourrez accéder au mode multijoueur et jouer avec vos amis.

Maintenant que tout est prêt, vous pouvez ajouter vos amis pour qu’ils vous prêtent main-forte sur le champ de bataille.