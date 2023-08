Comment choisir une religion dans Starfield | Toutes les religions

Starfield se déroule dans une version futuriste de notre univers, un monde unique avec ses propres religions. Voici toutes les religions du jeu.

Starfield semble suivre les traces des autres franchises cultes de Bethesda, The Elder Scrolls et Fallout, qui mettent toutes deux l’accent sur la construction du monde. Le RPG spatial comportera donc de nombreux PNJ et différentes factions, chacune ayant ses propres motivations et intérêts.

De plus, Bethesda a également introduit plusieurs religions dans Starfield. Bien qu’elles ne semblent pas être aussi importantes que les factions, elles affecteront sans aucun doute votre expérience. Voici toutes les religions de Starfield qui ont été révélées jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda Game Studios

Toutes les religions de Starfield

D’après ce que Bethesda a révélé dans le Starfield Direct, les joueurs auront à disposition trois grandes religions. Bien que les religions modernes existent toujours dans l’univers du jeu, ces trois-là se présentent comme des options lors de la création du personnage.

Voici les trois principales religions de Starfield révélées jusqu’à présent :

Les Éclairés

Sanctum Universum

Maison Va’ruun

Les Éclairés sont un groupe d’athées qui rejettent l’idée d’un être suprême, se concentrant plutôt sur l’humanisme. Ils conçoivent et supervisent de nombreuses initiatives caritatives et de sensibilisation communautaire pour diffuser leurs croyances à travers les Systèmes Colonisés. Leur siège est appelé la Maison des Éclairés et il se trouve à New Atlantis.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Sanctum Universum est la religion la plus récente de Starfield qui n’a émergé que 20 ans avant les événements du jeu. Les Universels croient que Dieu existe quelque part dans l’univers et qu’il guide l’humanité pour le rencontrer. Le Grav Drive, qui permet les voyages interstellaires, est la preuve de cette direction divine et du désir de Dieu d’être découvert, selon les Universels.

Malgré son caractère récent, le Sanctum Universum s’est rapidement développé. Leur siège est simplement appelé le Sanctum Universum et il est également situé à New Atlantis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Maison Va’runn est un culte dans Starfield qui vénère une divinité connue sous le nom de Grand Serpent. Une rumeur populaire prétend que le culte a été fondé sur un vaisseau de colonie qui effectuait une série de sauts vers sa destination. Après l’un des sauts, un colon à bord a prétendu avoir eu une vision d’une divinité appelée le Grand Serpent et avoir reçu un commandement de sa part. Ce commandement était d’adorer le Grand Serpent ou d’être dévoré par lui lorsqu’il encerclerait l’univers.

Choisir l’une de ces trois religions est assez simple dans Starfield. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le trait correspondant lors de la création du personnage.

L’article continue après la publicité