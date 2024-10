Comment battre le Singe Géant Vegeta dans Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero vous plonge dans des combats intenses, directement inspirés du manga et de l’anime. Dès le début, vous serez confronté à un premier grand défi : le Singe Géant Vegeta (ou Oozaru), un boss redoutable qui risque de vous donner du fil à retordre.

Ce boss semble presque invincible avec ses attaques de Ki dévastatrices, sa garde presque impénétrable qui absorbe la plupart de vos coups, et sa capacité à contrer vos attaques à distance et vos combos. En plus, il vous bombarde avec ses propres attaques de rayon, et il faut absolument faire attention au combat rapproché, car son attaque de smash peut vous enlever la moitié de votre barre de vie en un seul coup.

Sans une bonne stratégie, ce combat peut rapidement sembler impossible. Alors que les premiers combats sont relativement simples, celui-ci ressemble à un véritable mur.

Même avec une difficulté réduite, Oozaru n’a besoin que de trois ou quatre coups pour vous mettre K.O., ce qui en fait l’un des boss les plus difficiles du jeu.

Restez en hauteur et à distance

BANDAI NAMCO Rester haut dans les airs au-dessus du Singe Géant Vegeta est essentiel pour le vaincre.

Dès le début du combat, gagnez immédiatement en hauteur et gardez cette position tout au long de la bataille. Rester au-dessus et loin du Singe Géant Vegeta vous offre un avantage crucial en termes de mobilité. Vous pouvez ainsi esquiver et bloquer plus facilement ses attaques, tout en évitant ses puissantes attaques de smash au corps à corps.

En plus, cette position vous permet de charger et de lancer vos attaques à distance plus efficacement. Puisque ces attaques, comme le Kamehameha, nécessitent du temps pour se charger, garder vos distances réduit les risques d’être interrompu ou touché par ses frappes puissantes.

Identifiez les faiblesses de ses attaques de rayon pour les esquiver

BANDAI NAMCO Le Super Galick Gun Ultimate Blast peut être facilement repéré par le rugissement de Vegeta.

Le Singe Géant Vegeta utilise trois différentes attaques de rayon dans Sparking Zero. Bien que ces attaques puissent infliger des dégâts considérables si elles vous touchent, elles sont relativement faciles à esquiver une fois que vous connaissez leurs cinématiques.

Voici les attaques de rayon du Singe Géant Vegeta et leurs cinématiques :

Chou Makohou Super Blast – Le boss lève les mains avant de tirer un rayon depuis sa bouche.

– Le boss lève les mains avant de tirer un rayon depuis sa bouche. Chou Makohou Barrage – Le boss plie ses bras avant de tirer un rayon depuis sa bouche.

– Le boss plie ses bras avant de tirer un rayon depuis sa bouche. Super Galick Gun Ultimate Blast – Le boss rugit avant de créer un rayon avec ses poings.

Dès que vous voyez une de ces cinématiques, préparez-vous à esquiver. La durée des cinématiques varie : le Chou Makohou Super Blast est la plus rapide, le Chou Makohou Barrage prend un peu plus de temps, et le Super Galick Gun est la plus lente. Faites attention au temps de chaque attaque pour savoir quand charger votre Ki, et essayez de vous positionner derrière Vegeta pour lui infliger des dégâts importants.

Attaquez à distance en spammant des Kamehameha

BANDAI NAMCO L’exécution du Kamehameha à distance est primordiale pour assurer une victoire.

La meilleure attaque à utiliser contre Vegeta est de tirer constamment des Kamehameha à distance. Cela vous permet de garder une distance de sécurité, et comme cette attaque ne nécessite pas beaucoup de Ki par rapport à d’autres, c’est de loin la méthode la plus simple et efficace.

Continuez d’esquiver ses attaques, rechargez votre Ki lorsqu’il est bloqué dans ses animations, poussez-le à baisser sa garde, puis spammez des Kamehameha à distance. Il suffit généralement de quatre Kamehameha pour venir à bout de Vegeta.

Utilisez des attaques rapides en mode Sparking

BANDAI NAMCO Utiliser des attaques rapides contre Vegeta à bout portant est très risqué si le mode Sparking n’est pas activé.

Même si vous devez rester à distance de Vegeta la plupart du temps, ce ne sera pas toujours possible, car il tentera de se rapprocher et de vous attaquer. Vous devrez donc esquiver sur le côté et utiliser les attaques rapides de Goku en mode Sparking pour lui infliger de gros dégâts.

Cela vous permet de l’affaiblir efficacement, de le repousser et d’éviter qu’il n’absorbe vos attaques ou qu’il ne vous élimine en un seul coup au corps à corps. Vous pouvez toujours utiliser des attaques de mêlée sans être en mode Sparking, mais cela comporte un risque beaucoup plus élevé et n’est pas conseillé, sauf si vous n’avez pas d’autre option.

Même si l’attaque Kaioken de Goku est plutôt inutile contre les boss, en mode Sparking, elle peut infliger des dégâts bonus pour un coup plus dévastateur.

La meilleure attaque contre le Singe Géant Vegeta

Utiliser l’attaque de rayon Kamehameha est la clé pour vaincre le Singe Géant Vegeta dans Sparking Zero. Après quelques tentatives contre ce boss, vous comprendrez rapidement que les attaques de mêlée et l’utilisation du Kaioken sont inutiles, sauf si vous êtes en mode Sparking.

La stratégie la plus efficace consiste à maîtriser l’esquive, à charger votre Ki au bon moment, et à spammer les Kamehameha. N’abandonnez pas si vous avez besoin de plusieurs tentatives pour maîtriser complètement cette technique, car même avec la bonne approche, ce combat peut sembler incroyablement difficile, les mécaniques du boss étant un peu trop puissantes. Persévérez et répétez cette méthode jusqu’à l’éliminer définitivement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Dragon Ball Sparking Zero, découvrez alors comment trouver et utiliser les boules de cristal, les meilleurs personnages à utiliser ainsi que la méthode pour débloquer les deux routes de l’arrivée sur la planète Namek.