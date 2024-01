Combien de temps dure Prince of Persia: The Lost Crown ?

Prince of Persia: The Lost Crown s’inspire du genre Metroidvania. Ce genre de jeu ne dure qu’une douzaine d’heures, alors combien de temps faut-il pour finir Lost Crown ? Voici tout ce que nous savons sur la durée du jeu Prince of Persia: The Lost Crown.

Après avoir été absent pendant plus d’une décennie, la série Prince of Persia est de retour avec Prince of Persia: The Lost Crown. Le seul autre nouveau jeu PoP annoncé est le remake de Les Sables du Temps de 2003, toujours en développement.

Contrairement au jeu Les Sables du Temps, The Lost Crown revient aux racines originales de la série. Il sera en effet un jeu de plateforme en 2.5D. La plupart des jeux Prince of Persia étaient auparavant relativement court. Qu’en est-il de The Lost Crown ?

Combien de temps faut-il pour terminer Prince of Persia: The Lost Crown ?

Selon les développeurs lors des avant-premières, Prince of Persia: The Lost Crown devrait durer environ 25 heures. Il n’est pas clair si les heures indiquées concernent uniquement la campagne principale ou une partie complète à 100%.

Cette durée est plus longue que la plupart des jeux Metroidvania, et même que la plupart des titres Prince of Persia. En effet, la plupart des PoP durent moins de 10 heures, et le maximum pour une partie complète est de 17,5 heures, pour Prince of Persia de 2008 et Prince of Persia: L’Ame du Guerrier.

The Lost Crown sera lancé le 18 janvier 2024, il ne reste donc pas longtemps avant de découvrir la durée du jeu réelle. Nous mettrons à jour cet article s’il y a des nouveautés à ce sujet.

