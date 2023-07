Codes Roblox Doors Puzzle | Juillet 2023

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté afin de survivre le plus longtemps possible dans Roblox Doors, les codes sont incontournables. Voici la liste des codes actifs pour le mois de juillet 2023 ainsi que la marche à suivre pour en profiter.

Doors, un jeu d’horreur sur Roblox, a récemment connu un regain de popularité. Même si les mécaniques de base ne sortent pas de l’ordinaire, les couloirs apparemment infinis du jeu et ses secrets en font l’un des jeux les plus effrayants et originaux que les joueurs ont expérimenté depuis longtemps.

Il existe un certain nombre de jeux d’horreur populaires sur Roblox, tels que Apeirophobia, Alone in a Dark House et Dead Silence, mais Doors a un petit je ne sais quoi qui pousse les joueurs à retenter leur chance encore et encore.

Bien sûr, il existe de petites astuces pour accroître ses chances de survie en jeu, comme le fait d’utiliser des vitamines et des crochets de serrure. Ces objets que vous pouvez acheter en jeu, vont vous aider à vivre plus longtemps et à progresser plus rapidement à travers les couloirs déroutants de Doors.

Bien que gagner de la monnaie en jeu puisse être un long processus, il existe certains codes qui peuvent vous aider à accélérer le processus.

Codes actifs sur Roblox Doors – Juillet 2023

Voici la liste des codes disponibles pour le mois de juillet 2023.

Code Récompenses THREE Crochets de serrure et réapparitions SCREECHSUCKS 25 Crochets de serrure

Codes expirés

Code Récompenses 2BILLIONVISITS 100 Crochets de serrure et 1 réapparition SORRYBOUTTHAT 100 Crochets de serrure et 1 réapparition SORRYFORDELAY 100 Crochets de serrure et 1 réapparition ONEBILLIONVISITS 100 Crochets de serrure, 1 réapparition gratuite et 1 Boost PSST 50 Crochets de serrure LOOKBEHINDYOU 10 Crochets de serrure et 1 réapparition TEST 1 Crochet de serrure 500MVisits 100 Crochets de serrure et 1 réapparition 100MVISITS 100 Crochets de serrure et 1 réapparition

Pour échanger un code, il suffit de suivre ces étapes :

Lancez sur un smartphone ou un PC.

Appuyez sur le bouton Boutique sur le côté gauche de votre écran.

Dans la fenêtre qui apparaît, entrez un code valide dans la zone de texte.

Appuyez sur le bouton de confirmation pour échanger le code. Et voilà !

Néanmoins, assurez-vous de saisir le code exactement tel qu’il apparaît dans la liste ci-dessus, car ils sont sensibles à la casse.