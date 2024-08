Codes Attack on Titan Revolution (août 2024)

Utiliser les codes Attack on Titan Revolution est le moyen le plus simple d’obtenir des Spins gratuits, des Potions, des Caisses et d’autres contenus dans ce jeu Roblox.

Attacl on Titan Revolution est une expérience sur Roblox connait un énorme succès, rendant la montée dans le classement plus difficile que jamais. Mais avec l’aide des codes à échanger, vous pouvez obtenir les ressources nécessaires pour prendre de l’avance.

Sur ce, voici tous les codes AOT Revolution valides au mois d’août 2024.

Codes actifs pour Attack on Titan Revolution en août 2024

Il y a actuellement sept codes actifs pour Attack on Titan Revolution. Tous ces codes ont été vérifiés et fonctionnent au 19 août 2024 :

RANDOMCODE1 : 75 Spins, Potion 2x XP (30 min), 1 Clé de Raid

: 75 Spins, Potion 2x XP (30 min), 1 Clé de Raid RANDOMCODE2 : Potion 2x Or (30 min), Potion 2x Chance (30 min), 1 Caisse Bleach

: Potion 2x Or (30 min), Potion 2x Chance (30 min), 1 Caisse Bleach LIKES280K : 75 Spins et 3 Clés

: 75 Spins et 3 Clés UPDATES2SOON : 75 Spins et Potion 2x Chance (30 min)

: 75 Spins et Potion 2x Chance (30 min) VISITS100M : 300 Spins

: 300 Spins COMPENSATE1 : 5 Clés Empereur, Potion 2x Chance (30 min)

: 5 Clés Empereur, Potion 2x Chance (30 min) COMPENSATE2 : 100 Spins

Utiliser un code dans Attack on Titan Revolution est très simple. Voici les étapes à suivre :

Lancez Attack on Titan Revolution sur Roblox

sur Sélectionnez l’option « Codes » dans le menu principal

» dans le menu principal Collez le code dans la zone de texte qui apparaît en bas à droite

AOTR [PI] Soyez vigilant aux fautes de frappe lors de l’entrée des codes.

Liste des codes expirés

LIKES240K

PLAYERS60K

REVERT2

REVERT1

APOLOGIES

APOLOGIES2

SORRY4DELAY2

LIKES145K

LIKES160K

LIKES175K

LIKES200K

LIKES115K

LIKES130K

MEMBERS250K

LIKES90K

LIKES100K

MEMBERS200K

Pourquoi mes codes ne fonctionnent-ils pas ?

Certains codes sont limités dans le temps, donc si votre code ne fonctionne pas, il se peut qu’il ait expiré. Vous pourriez également le saisir incorrectement, donc pour éviter ces erreurs, vérifiez toujours les fautes de frappe et les erreurs de majuscule.

Enfin, vous devez être au moins au niveau 15 pour échanger des codes, alors, assurez-vous d’atteindre ce seuil avant d’essayer d’obtenir ces récompenses.

Pour obtenir plus de codes, vous pouvez rejoindre le serveur Discord du jeu et suivre les développeurs via leur compte officiel X. Alternativement, vous pouvez ajouter cette page à vos favoris et revenir plus tard, car nous la mettrons à jour lorsque de nouveaux codes seront disponibles.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Attack on Titan Revolution pour août 2024.