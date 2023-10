Cities Skylines 2 sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Les amateurs de jeux de construction sont impatients de mettre la main sur Cities Skylines 2 qui approche à grands pas. Mais beaucoup se demandent si ce jeu sera disponible ou non sur le Game Pass ? Tout ce que vous devez savoir.

Cities Skylines 2, développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive, est la suite tant attendue de Cities Skylines qui a séduit les joueurs du monde entier. Si son prédécesseur avait placé la barre très haut, cette suite compte bien repousser les limites encore plus loin.

Avec des facteurs de simulation améliorés, des tailles de villes et de populations augmentées, et une IA du trafic revue et corrigée, Cities Skylines 2 promet d’être tout ce que les fans espéraient et même plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que l’excitation des fans est au maximum, une question est sur toutes les lèvres : comment et où mettre la main sur ce jeu ? Si vous êtes abonné au Game Pass, vous pourriez être gâté.

Colossal Order

Cities Skylines 2 sera-t-il sur le Xbox Game Pass ?

Oui, le très attendu Cities Skylines 2 fera son apparition sur le PC Game Pass dès sa date de sortie le 24 octobre 2023. Alors que le jeu a été retardé sur les consoles Xbox, les joueurs PC actuellement abonnés au service pourront y jouer dès le jour de la sortie.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cette décision illustre une tendance croissante à rendre disponibles des jeux de premier plan sur des plateformes comme le Game Pass, garantissant ainsi aux abonnés un excellent rapport qualité-prix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour beaucoup, l’attrait du Game Pass a toujours été sa capacité à offrir un accès à une vaste bibliothèque de jeux pour une modeste somme mensuelle. Ajouter Cities Skylines 2 à son catalogue non seulement valorise le service, mais garantit également qu’un public plus large fera l’expérience des paysages urbains spectaculaires et des systèmes de gestion de ville complexes que le jeu propose.

Et voilà tout ce que nous pouvons vous dire sur la disponibilité de Cities Skylines 2 sur le Xbox Game Pass.