Le “choix créatif” des 30 FPS sur Starfield divise les joueurs

C’est officiel, Starfield sera bloqué à 30 FPS sur consoles en raison d’un “choix créatif” qui a rapidement enflammé les débats divisant totalement les fans, certains arguant que cela “rendra le jeu injouable”.

Starfield a bénéficié d’une présentation monstre lors de la conférence Xbox le 11 juin 2023, où il a été confirmé que le jeu serait bloqué à 30 FPS sur consoles. Cette décision a été présentée comme un “choix créatif”, comme l’a expliqué le patron de Xbox, Phil Spencer, ce qui a conduit à un écart d’opinions spectaculaire au sein de la communauté des joueurs.

Todd Howard a affirmé qu’ils veulent que le jeu soit stable et que le maintenir à 30 FPS rend cela possible. Sur PC, il tournera en revanche à 60 FPS.

Mais les fans n’ont pas du tout apprécié cette déclaration. Voici même ce que la communauté a à dire à propos de cette décision de Bethesda et de la déclaration de Phil Spencer.

Les joueurs estiment que compromettre les FPS pour la stabilité dans Starfield est inacceptable

La décision de bloquer Starfield à 30 FPS afin d’offrir de la stabilité n’a pas plu aux fans. Ils estiment que la Xbox est présentée comme la console la plus puissante du marché, surpassant même sa concurrente la PlayStation 5. Ainsi, les joueurs pensent qu’offrir 60 FPS devrait être une fonctionnalité de base et non un sujet de débat.

Un joueur a commenté que “l’ampleur du jeu devrait impacter la taille du jeu, pas les FPS“, exprimant ainsi sa déception face à la décision de Bethesda. Un autre joueur a mentionné que “s’il n’y a pas de 1080p/60FPS, alors c’est clairement niet pour moi“, préférant ne pas jouer au jeu plutôt que de faire des compromis.

La controverse a pris encore plus d’ampleur lorsque Phil Spencer a déclaré que le blocage à 30 FPS était une décision créative de l’équipe. Cela a conduit un fan à exprimer sa frustration en déclarant : “J’en ai fini avec Xbox“.

Un autre fan a commenté en se moquant de la déclaration de Phil Spencer et de la décision de Bethesda : “Un choix créatif de rendre le jeu injouable ?“.

Bethesda Le blocage des 30 FPS de Starfield sur Xbox a suscité une vive controverse.

Cependant, bien que certains joueurs soient mécontents, il y en a quelques-uns qui soutiennent la décision de Bethesda.

“Si c’est réellement fluide, amusant et que ça ne plante pas, peu importe” révèle un joueur.

Un autre a affirmé que “30 FPS avec un pacing de frames parfait est mieux qu’un 60 FPS inconstant avec un pacing de frames chaotique“.

On dirait que le soutien des joueurs repose sur le fait que des jeux comme Zelda et Red Dead Redemption 2 tournent à 30 FPS, et compte tenu de l’ampleur de Starfield, ils estiment que cette décision est alors compréhensible. Les joueurs solidaires pensent que ceux qui sont contre cette idée oublient simplement l’échelle de Starfield en tant que jeu.

Il est actuellement difficile de se prononcer sur ce que sera Starfield. Cependant, au vu de l’implication des fans, on peut affirmer qu’il y aura de grandes attentes lorsque le jeu arrivera le 6 septembre 2023.