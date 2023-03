Ce que l’on sait sur Project L, le jeu de combat dans l’univers League of Legends

Riot Games travaille depuis plusieurs années sur un jeu de combat dans l’univers de LoL. Voici tout ce qu’on sait sur le très secret Project L.

Depuis la création de Riot Forge en 2019, l’univers de League of Legends n’a cessé de s’étendre. Néanmoins parmi la pléthore de titres qui avaient été teasés à l’époque, le mystérieux Project L est de loin le plus attendu.

Au fil des mois, les développeurs ont partagé quelques maigres informations sur le jeu, qui permettent d’avoir un premier aperçu de ce que sera Projet L.

À quoi ressemblera le gameplay de Project L ?

Project L est un jeu de versus en 2.5D de la même manière qu’un jeu comme Street Fighter ou Smash Bros. Les jeux de combat en 2.5D possèdent des graphismes en 3D mais leur gameplay ne prend pas en compte la profondeur

“Ce que je pense c’est que les joueurs de League of Legends attendent quelque chose de différent avec ce jeu, mais est à certains égards, en harmonie avec ce que je pense que les joueurs de jeux de combat espèrent de ce jeu,” avait déclaré Cannon. “Tout le monde veut un bon jeu mais ce que nous avons vu, c’est que les gens sont vraiment ravis de voir les champions de Runeterra sous un nouveau jour.”

L’une des particularités notables de Project L est son système de combat 2v2. Comme dans Marvel vs Capcom ou Dragon Ball Fighterz, les joueurs pourront sélectionner plusieurs personnages – en l’occurrence 2 – interchanger les personnages pendant le combat ou même créer des combos uniques.

Enfin, Riot utilise également son netcode RiotDirect qui a permis de réduire le ping pour Valorant et League of Legends. De plus, un input lag généralisé devrait garantir un équilibre parfait entre les joueurs PC et console.

Si les détails du gameplay restent encore largement inconnus, la philosophie de Riot Games est claire : rendre le jeu de combat plus populaire et plus facile d’accès, tout en offrant la profondeur attendue par les fans de versus fighting.

Quels seront les champions présents dans Project L ?

Du côté des personnages, quelques champions de League of Legends ont été repérés grâce aux différents trailers de devblogs de Project L. En voici la liste :

Ahri

Darius

Katarina

Jinx

Ekko

Illaoi

Mais ce n’est pas tout ! En effet, Riot Games a partagé un sondage demandant l’avis de joueurs quant à plusieurs champions de League of Legends. Tout semble indiquer que ce sondage soit lié à Project L et serve au studio à jauger l’intérêt des joueurs pour les différents combattants.

Voici donc la liste des personnages non confirmés qui pourraient se frayer un chemin sur Project L :

Akali

Braum

Blitzcrank

Ezreal

Karma

Kindred

Lux

Rengar

Riven

Senna

Sett

Thresh

Vi

Yasuo

Teemo

Samira

Zed

Project L sera-t’il Free-to-Play ?

D’après les informations présentées à plusieurs acteurs de la scène versus fighting en mars 2023, Project L serait bien un jeu Free-to-Play, dont le modèle économique reposerait sur la vente d’objets cosmétiques.

De plus, il semblerait que Project L soit pensé comme un “game as service”, ce qui signifie qu’il serait régulièrement mis à jour, à l’instar de League of Legends et à l’opposé des franchises comme Street Fighter qui sortent de nouveaux jeux périodiquement.

Sur quelles plateformes sortira Project L ?

Riot Games n’a pas officiellement révélé son plan de distribution concernant Project L. Néanmoins, deux plateformes semblent être dans le viseur de Riot Games :

PC

PlayStation

Quand sortira Project L ?

Malheureusement, on sait encore très peu de choses sur la date de sortie ou une hypothétique béta de Project L.

La piste la plus convaincante à ce jour est le ressenti de plusieurs joueurs de la communauté du versus fighting ayant assisté à une présentation officielle de Project L en mars 2023.

Le joueur pro de street Fighter GamerBee a expliqué sur Twitter : “Le jeu est encore loin de l’étape de béta fermée, et plus encore d’une sortie officielle”.