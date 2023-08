Ce plan des builds de Starfield permet de planifier vos personnages en avance

La création de personnage est l’un des aspects les plus excitants d’un RPG, et la personnalisation de Starfield fait déjà beaucoup parler. À l’approche de la date de sortie du jeu, une méthode pour planifier vos personnages bien à l’avance se dessine.

Bethesda a révélé pas mal d’infos sur le système de création de personnages de Starfield. Non seulement vous pouvez personnaliser le visage et le corps de votre personnage, mais vous pouvez également choisir son passé et ses traits. Cela offre une véritable expérience de jeu où vos personnages ont leur propre histoire unique.

Face à cet engouement autour du créateur de personnage, Nukes & Dragons a élaboré un planificateur de build pour Starfield. Bien que ce soit encore un travail en cours, vous obtiendrez une idée générale de la façon dont vous souhaitez que votre personnage soit. Les informations pour ce planificateur de build sont basées sur ce que Bethesda a dévoilé jusqu’à présent, donc tout peut encore changer.

Pour créer un personnage avec ce planificateur de build, il vous faudra vous rendre sur la page dédiée du site de Nukes & Dragons. Pour le moment, vous pouvez choisir le passé de votre personnage, ce qui vous donne trois compétences de départ, puis sélectionner jusqu’à trois traits. Vous pouvez continuer à ajouter plus de compétences ou à les améliorer, ce qui augmente à son tour votre niveau.

Cela correspond assez précisément à ce que Bethesda a décrit sur leur système de progression de personnage dans Starfield. Même si des ajustements pourraient être faits au lancement du jeu, ce planificateur de build devrait recevoir des mises à jour régulières.

NUKES & DRAGONS

Un outil fiable pour vos aventures spatiales

Nukes & Dragons a déjà créé des planificateurs de build pour de nombreux jeux Bethesda comme Fallout 4 et Skyrim, ainsi que pour d’autres RPG comme Cyberpunk 2077 et The Outer Worlds. Vous pouvez donc compter sur leur expertise lorsque vous créez un build pour le prochain RPG spatial de Bethesda.

Il est assez courant de passer des heures sur la création de personnage dans un RPG. Un planificateur de build comme celui-ci vous garantit de ne pas passer trop de temps à créer votre personnage dans Starfield. De plus, avec autant de compétences, de passés et de traits parmi lesquels choisir dans Starfield, vous gagnerez du temps en planifiant à l’avance votre personnage.

