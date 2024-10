Ce jeu est littéralement le Harry Potter de la PS1 avec un ton parodique assumé

Un nouveau jeu inspiré de Harry Potter, dévoilé lors du Steam Next Fest, devrait absolument figurer sur la liste de souhaits de tous les fans. Et la bonne nouvelle, c’est qu’une démo jouable est disponible dès maintenant.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate est un jeu qui affiche fièrement ses inspirations tirées des jeux Harry Potter sur PS1, avec une touche humoristique supplémentaire.

Contrairement à Hogwarts Legacy, ce jeu parodique non officiel met l’accent sur le côté plus absurde et décalé du monde des sorciers.

Les joueurs ont pour mission d’explorer l’école de sorcellerie de Grumblemort (oui, c’est bien son vrai nom), tout en tentant de découvrir un sinistre coffre caché dans les profondeurs du donjon du château. Cela vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ?

David Szymanski Secret Agent Wizard Boy devrait figurer sur la liste de souhaits de tous les fans de Harry Potter.

Mais contrairement aux classiques de la PS1, les fans de Harry Potter ne seront pas seuls dans cette aventure magique. En effet, vous pouvez faire équipe avec d’autres sorciers dans des modes de jeu en PvP en ligne ou en coopération, ajoutant une couche supplémentaire de folie à votre expérience. De plus, il y a une “multitude de sorts à apprendre” et ce qui est encore plus excitant, c’est que vous pourrez les utiliser contre d’autres joueurs.

Bien que la liste complète des sorts n’ait pas encore été annoncée, la démo a montré quelques exemples hilarants. Un sort transforme les corps des joueurs en gelée, les faisant se tortiller dans tous les sens. Un autre sort vous permet de soulever des objets, voire d’autres joueurs. Si cela ne vous semble pas encore assez palpitant, Secret Agent Wizard Boy propose également des cours de potions, enfin… d’une certaine manière.

Si vous parvenez à trouver un chaudron, vous pourrez y jeter des ingrédients qui vous récompenseront avec des concoctions uniques. Par exemple, en mettant des mines terrestres mortelles dans le chaudron, vous obtiendrez une potion explosive dévastatrice, que vous pourrez lancer sur d’autres joueurs ou utiliser pour ouvrir des passages secrets.

Une autre potion augmente la puissance de vos sorts, ajoutant un peu plus de punch à vos capacités magiques. Bien que la date de sortie de Secret Agent Wizard Boy n’ait pas encore été annoncée, il est probable que d’autres sorts et combinaisons de potions seront ajoutés au lancement du jeu.

Alors si vous êtes fan de Harry Potter et que vous avez adoré les jeux sur PS1, n’hésitez plus et ajoutez Secret Agent Wizard Boy à votre liste de souhaits sur Steam et télécharger la démo pour un aperçu de ce jeu unique et décalé.