Borderlands 4 est enfin officiel. Après des années de rumeurs et d’attente, 2K et Gearbox ont confirmé l’existence du prochain opus de la célèbre franchise de looter-shooter. Et la bonne nouvelle ? Il arrive plus tôt que prévu !

Malgré une année 2024 difficile pour la licence, notamment avec l’échec retentissant du film Borderlands, l’avenir de la saga vidéoludique est plus prometteur que jamais.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Borderlands 4 : date de sortie, plateformes, trailers, gameplay et bien plus encore.

Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025.

Cette date a été confirmée lors du State of Play de février 2025. Initialement prévu dans le calendrier fiscal 2026 de Take-Two (entre avril 2025 et mars 2026), le jeu respecte finalement cette fenêtre de lancement.

Avec la sortie de GTA 6 prévue pour fin 2025, Take-Two pourrait décider de repousser Borderlands 4 afin d’éviter une concurrence interne trop forte.

De son côté, le fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, a assuré sur X (anciennement Twitter) que le jeu est en développement depuis plusieurs années, ce qui laisse espérer un lancement sans accroc.

Take-Two Interactive

Trailers

Depuis son annonce, plusieurs bandes-annonce ont déjà été dévoilées, offrant un premier aperçu du gameplay et du nouveau monde à explorer.

Gamescom Opening Night Live 2024 : Premier teaser

The Game Awards 2024 : Première bande-annonce de gameplay

Un State of Play dédié à Borderlands 4 est prévu pour le printemps 2025, où davantage de détails sur l’histoire et les mécaniques seront dévoilés.

Plateformes

Borderlands 4 sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store.

Le jeu a été conçu exclusivement pour la nouvelle génération, laissant ainsi de côté les consoles de précédente génération (PlayStation 4 et Xbox One).

Histoire

Bien que le synopsis complet ne soit pas encore dévoilé, Gearbox a confirmé que Borderlands 4 conservera l’essence des précédents opus.

“Les joueurs incarneront une nouvelle génération de Chasseurs de l’Arche, en quête de trésors extraterrestres cachés, tout en pulvérisant tout sur leur passage.“

Lors d’un panel à PAX West 2024, le directeur narratif Sam Winkler a expliqué que Borderlands 4 mettra davantage l’accent sur l’implication des joueurs dans l’histoire : “Les Chasseurs de l’Arche sont les personnages centraux du récit. Cette fois, vous aurez un véritable impact sur le monde, au lieu d’être simplement spectateur.“

L’histoire mettra en scène The Timekeeper, un dictateur impitoyable qui exerce un contrôle total sur les populations. Les joueurs devront se rebeller contre son règne et libérer les opprimés.

Développeurs

Borderlands 4 est développé par Take-Two Interactive, en partenariat avec Gearbox, le studio à l’origine de la saga.

Take-Two est connu pour avoir édité GTA 4, Bioshock, Kerbal Space Program et bien d’autres licences majeures.

Gameplay

Le premier trailer de gameplay a confirmé que Borderlands 4 conservera son ADN de looter-shooter, tout en intégrant des améliorations majeures avec notamment une nouvelle planète : Kairos.

Comme dans les précédents opus, les joueurs pourront choisir parmi quatre personnages jouables, chacun possédant ses propres compétences et arbres de talents.

Le jeu proposera également un loot encore plus varié, des armes et équipements inédits, des systèmes d’améliorations encore plus poussés, des loots dynamiques adaptés au style de jeu des joueurs, de nouvelles capacités de mouvement, un mode coopération en écran partagé et bien plus encore.

