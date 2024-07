Black Myth: Wukong suscite l’enthousiasme des joueurs impatients de plonger dans un monde inspiré de la mythologie chinoise, mais ce RPG d’action très attendu est-il un Souls-like ?

Développé par le studio chinois Game Science, Black Myth: Wukong intrigue le monde du jeu vidéo depuis l’annonce de sa bande-annonce de gameplay virale en 2020.

Le jeu va enfin sortir le 20 août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, mais une question persiste : Black Myth: Wukong appartient-il au genre populaire des Souls-like, qui englobe des titres comme Elden Ring, Lies of P, et bien d’autres ?

Black Myth: Wukong est-il un Souls-like ? Explication

Selon ses développeurs, Black Myth: Wukong n’est pas un Souls-like. Cependant, il partage de nombreux points communs avec les jeux Souls en termes de combat et de conception, ce qui conduit beaucoup à le qualifier ainsi malgré tout.

Il est compréhensible que beaucoup considèrent Black Myth: Wukong comme un Souls-like. Ce jeu inclut des combats dynamiques où les coups et les esquives consomment de l’endurance.

Il dispose également de Sanctuaires qui servent de points de contrôle et restaurent votre santé et vos fioles de soins, similaires aux Feux de camp dans Dark Souls ou aux Sites de grâce dans Elden Ring.

Cependant, il existe quelques différences notables. Tout d’abord, le jeu propose une arme principale, un bâton appelé Ruyi Jingu Bang, plutôt que diverses armes distinctes autour desquelles les joueurs peuvent créer des builds. Les niveaux du jeu sont aussi relativement linéaires, un contraste avec la conception labyrinthique des jeux comme Dark Souls.

Le jeu est également considéré comme “légèrement plus facile” que d’autres Souls-like et permet aux joueurs de mettre le jeu en pause, ce qui indique une approche beaucoup plus clémente qu’un Souls-like typique.

Game Science a confirmé que le jeu sera plus accessible, déclarant à Eurogamer : “Nous essayons d’atténuer ce problème de difficulté pour les joueurs qui veulent vivre l’histoire et les combats en leur fournissant différents types de sorts et de transformations et aussi en rendant le jeu moins punitif, afin de les aider à profiter de celui-ci.“

Black Myth: Wukong possède également un arbre de compétences qui permet aux joueurs de débloquer de nouvelles options, un trait qu’il partage avec de nombreux RPG non Souls-like.

Avec tout cela en tête, il est logique que de nombreux joueurs aient comparé Black Myth: Wukong à un Souls-like, même si les développeurs ne le voient pas de cette manière.