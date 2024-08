Black Myth: Wukong – Comment augmenter ses Points de Concentration

Les points de Concentration sont un élément clé pour infliger des dégâts significatifs dans Black Myth: Wukong. Voici comment en obtenir davantage.

Black Myth: Wukong a connu l’un des lancements les plus explosifs de l’histoire du jeu vidéo. Le jeu a instantanément rassemblé un nombre important de joueurs, surpassant des titans comme Elden Ring et Baldur’s Gate 3 dès le jour de sa sortie. Il est ainsi devenu le deuxième jeu le plus joué en simultané de tous les temps sur Steam.

Ces premiers chiffres étaient en grande partie le résultat d’un engouement exceptionnel avant la sortie. Cependant, au fur et à mesure que les joueurs passent plus de temps sur le jeu, ils découvrent un gameplay offrant des combats extrêmement satisfaisants et des boss redoutables à affronter. Pour maîtriser ces combats et tenir tête à ces yaogouaïs, les points de Concentration sont essentiels.

Ce guide va donc détailler exactement à quoi servent les points de Concentration et comment en obtenir davantage au fur et à mesure que vous progressez dans Black Myth: Wukong.

Qu’est-ce que les points de Concentration dans Black Myth: Wukong ?

Game Science Les points de Concentration sont visibles dans le coin inférieur droit de l’interfacem à côté de la silouette de posture.

Les points de Concentration sont une ressource qui peut être dépensée dans les combats de Black Myth: Wukong lors de l’utilisation d’attaques lourdes chargées.

Dépenser des points de Concentration pour les attaques lourdes permet d’augmenter les dégâts de l’attaque, d’étourdir les ennemis, ou encore de profiter d’effets additionnels de certaines capacités de posture.

Gérer soigneusement vos points de Concentration est la clé pour maîtriser le flux du combat dans Black Myth: Wukong. Ils jouent un rôle majeur dans la rapidité avec laquelle vous pouvez vaincre les ennemis et les boss, et plus vous les éliminez rapidement, moins ils ont d’opportunités de vous blesser.

Les points de Concentration doivent être rechargés une fois que vous en avez dépensé lors d’une attaque lourde chargée ou avec votre bâton. Vous pouvez regagner de la Concentration en réussissant des attaques, en effectuant une esquive parfaite ou en chargeant votre bâton.

Bien que charger votre bâton soit le moyen le plus rapide de remplir la jauge, cela vous ralentit également et vous rend vulnérable, vous devrez donc être prudent en utilisant cette méthode.

Il est intéressant de charger son bâton et de commencer chaque combat avec une attaque chargée. Par la suite, Il vaut mieux compter sur les attaques et esquives pour restaurer vos précieux points de Concentration.

Lorsque vous avez des points de Concentration, soyez très prudent quant au moment où vous choisissez de les utiliser. Rater l’attaque ou la voir annulée à cause de dégâts subis dépense tout de même toute la Concentration investie, et il n’y a rien de pire que de voir vos points partir en fumée inutilement.

Vos points de Concentration augmenteront automatiquement à mesure que vous investissez des Étincelles dans vos arbres de compétences de Posture de Bâton. Vous commencez le jeu avec un seul point de Concentration, mais au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire de Black Myth: Wukong, vous pourrez augmenter ce nombre jusqu’à un maximum de quatre.

Vous pouvez gagner une Étincelle pour chaque point de méditation que vous trouvez dans le jeu, ce qui est un moyen facile de renforcer votre puissance. Les boss vous récompensent également avec des Étincelles après leur défaite. Vous obtiendrez un nouveau point de Concentration à certains seuils dans l’arbre de compétences Staff Stance.

Les montants requis d’Étincelles dépensées sont les suivants :

Deux points de Concentration : Dépensez trois Étincelles

: Dépensez trois Étincelles Trois points de Concentration : Dépensez 10 Étincelles

: Dépensez 10 Étincelles Quatre points de Concentration : Dépensez 20 Étincelles

Plus vous maîtriserez le combat dans Black Myth: Wukong, plus vous comprendrez la valeur des points de Concentration.

Voilà, vous savez tout sur les points de Concentration dans Black Myth: Wukong. En attendant, n’hésitez pas à consulter nos guides sur les meilleurs Esprits du jeu et comment battre le boss Noble Blancherobe.