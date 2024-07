Base de départ dans 7 Days to Die : les meilleurs emplacements

Choisir la meilleure base de départ dans 7 Days to Die est essentiel pour survivre aux hordes de zombies, surtout pendant les Lunes de Sang. Cependant, la durabilité n’est pas le seul critère à prendre en compte lorsque vous choisissez où vous installer dans cette expérience de survival horror.

Si vous voulez connaître les meilleures localisations de base dans 7 Days to Die, voici tout ce que vous devez prendre en considération.

Où se cacher en début de partie dans 7 Days to Die

Silos à grain (Grain Silos)

Bien que tout Silo que vous trouvez soit utile en début de partie, les Silos à grain offrent une vue dégagée pour surveiller les zombies et les éliminer à distance. Ceux-ci se trouvent généralement dans le biome forestier (Comté de Navezgane) et sont situés près de Trader Joel, où vous pouvez obtenir de la nourriture et d’autres ressources.

THE FUN PIMPS Les Silos à grain sont parfaits pour débuter.

Étant en pleine forêt, vous pouvez également obtenir des matériaux comme du bois, de l’eau et des pierres sans vous soucier de pouvoir être de retour à votre base avant la tombée de la nuit.

La Ferme (Farm)

Si vous débutez, un lieu idéal où s’installer est la Ferme. Elle possède toutes les ressources, la nourriture et la protection nécessaires pendant que vous apprenez les bases de 7 Days to Die.

THE FUN PIMPS La Ferme est située à côté d’une grange avec des animaux.

Cet emplacement dispose d’un sous-sol et d’un grenier, parfaits pour se cacher en cas d’invasion de zombies. Il y a aussi un garage pour stocker les véhicules que vous utilisez pour vous déplacer sur la carte. Située dans le comté de Navezgane, elle a aussi l’avantage d’être à proximité de bâtiments utiles comme le magasin de bricolage Working Stiffs, Diersvill, un hôpital et même une tour de contrôle. De plus, cette ferme n’est pas sans rappeler celle des Greene ce qui devrait ravir les fans de The Walking Dead.

Bart’s Salvage à Navezgane

Si vous cherchez une base que vous pouvez garder jusqu’à la fin du jeu, dirigez-vous vers Bart’s Salvage. Situé dans le biome forestier (Navezgane), cette structure est près de Trader Joel et de toutes les ressources offertes par la forêt.

Vous trouverez également une clôture en fer entourant la propriété, idéale pour tenir les zombies à distance les premières nuits. Vous pouvez la renforcer pour qu’elle reste solide tout au long de votre expérience.

THE FUN PIMPS Bart’s Salvage est généralement proche des magasins et autres ressources précieuses.

Petits plus : Bart’s Salvage dispose d’un petit abri anti-bombes souterrain caché dans la cour et la tour d’eau qui permet de surveiller les zombies d’en haut.

Parc de caravanes (Trailer Park)

Bien qu’il ne soit pas recommandé pour la fin de partie, le Parc de caravanes est idéal pour les débutants qui jouent avec des amis et comptent sur eux pour rester en sécurité. Si vous jouez seul, vous pouvez installer des stations de fabrication et laisser des boîtes de stockage à l’intérieur, car les zombies ne s’y intéresseront pas.

THE FUN PIMPS Vous pouvez répartir vos ressources dans les caravanes pour les mettre en sécurité.

Cet emplacement est proche de Diersville, où vous trouverez de multiples ressources pour rendre votre base plus résistante à toute horde de zombies.

Demeure des Terres Désolées

Si vous vous sentez aventureux et prêt à affronter les dangers du biome des Terres Désolée, vous pouvez chercher les demeures abandonnées des Terres Désolées. Elles disposent d’un double garage, de deux étages et d’une clôture décente pour stopper les ennemis.

THE FUN PIMPS N’oubliez pas que les Terres Désolées sont l’une des zones les plus dangereuses du jeu.

Vivre dans les Terres Désolées peut sembler risqué, mais c’est là que vous devrez être si vous cherchez des munitions, des pièces d’armes et des armures.

Nos conseils pour choisir les meilleures locations de base quand on débute dans 7 Days to Die

Cherchez tout bâtiment avec plus d’un point d’entrée . Bien que des endroits comme les bunkers puissent sembler être une bonne idée, les zombies vous détecteront et vous aurez du mal à en sortir.

. Bien que des endroits comme les bunkers puissent sembler être une bonne idée, les zombies vous détecteront et vous aurez du mal à en sortir. Essayez de rester dans des lieux ayant au moins deux étages . Ceux-ci vous permettront non seulement de stocker vos ressources à l’intérieur et de vous déplacer librement, mais ils vous donneront également assez de place pour courir si nécessaire.

. Ceux-ci vous permettront non seulement de stocker vos ressources à l’intérieur et de vous déplacer librement, mais ils vous donneront également assez de place pour courir si nécessaire. Pensez au temps dont vous disposez pour réparer le lieu choisi sur le long terme . Vous pourriez trouver une base idéale, mais si vous devez dépenser beaucoup de ressources pour l’entretenir, vous devriez envisager d’autres types d’espaces.

. Vous pourriez trouver une base idéale, mais si vous devez dépenser beaucoup de ressources pour l’entretenir, vous devriez envisager d’autres types d’espaces. N’oubliez pas que les zombies peuvent grimper, donc choisissez des bases ayant un toit couvrant tout le plafond .

. Trouvez des bases situées près des magasins et près de points d’intérêts où vous pouvez obtenir des ressources rapidement en cas de besoin.

Bien que les conseils ci-dessus dépendent de votre style de jeu, il s’agit de quelques points à prendre en considération lors du choix de votre base de départ dans 7 Days to Die.

Pour en savoir plus sur 7 Days to Die, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.