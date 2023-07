Baldur’s Gate 3 est-il crossplay ? Crossplateforme entre PlayStation et PC

Baldur’s Gate 3 arrive à grands pas et les fans se demandent s’ils pourront jouer avec leurs amis d’autres plateformes. Découvrez alors si ce jeu sera jouable en crossplay.

Baldur’s Gate 3 sort enfin en août après quelques années en accès anticipé, et les fans sont impatients de se lancer.

Et dans Baldur’s Gate, le multijoueur a toujours été une grande partie de l’expérience des joueurs, et le dernier opus a veillé à faciliter les choses pour tout groupe de joueurs essayant de démarrer une aventure.

Cependant, les fans se demandent si Baldur’s Gate 3 va proposer du crossplay et une progression partagée entre les plateformes.

L’article continue après la publicité

Comme le jeu sort sur PC et PlayStation 5, il est toujours bon de savoir si vous pouvez partager l’expérience avec vos amis sur d’autres plateformes.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur le crossplay et la progression partagée entre les plateformes de Baldur’s Gate 3.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Baldur’s Gate 3 aura-t-il du crossplay ?

Malheureusement, la réponse est non, Baldur’s Gate 3 n’aura pas de crossplay. Cela signifie que les joueurs de PlayStation 5 et PC ne pourront pas jouer ensemble lors de la sortie du jeu.

Il est important de noter que les joueurs PC et Mac pourront cependant partager leur jeu avec d’autres joueurs PC et Mac, qu’ils jouent via Steam ou GoG.

L’article continue après la publicité

Baldur’s Gate 3 aura-t-il une progression partagée entre les plateformes ?

En revanche, Baldur’s Gate 3 aura une progression partagée entre PC et PlayStation 5. Cela signifie que vous pourrez sauvegarder votre progression et continuer votre aventure depuis un PC, un Mac et une PlayStation 5 en toute simplicité.

Comme le jeu n’est pas encore sorti, nous n’avons pas encore de détails sur la progression partagée. Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le système de crossplay et de progression partagée sur Baldur’s Gate 3.