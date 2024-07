“Les attaques de boss vous suivent jusqu’à la mort” : les joueurs de The First Descendant critiquent les combats

The First Descendant propose des combats de boss assez spectaculaires, constituant les moments clés du jeu. Malheureusement, les joueurs ont une grande critique qui gâche sérieusement l’expérience.

Dans un post sur Reddit, un joueur a souligné que beaucoup des boss du jeu peuvent infliger des dégâts significatifs qui ne peuvent être esquivés ou évités (sauf en utilisant des couvertures).

En effet, des boss comme le Marchafange, entre autres, ont des barrages de missiles et autres attaques à distance très explosives. Celles-ci suivent parfaitement le joueur, ne lui permettant pas d’esquiver, peu importe la précision de ses mouvements.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le problème majeur est donc que beaucoup de Légataires disponibles pour les joueurs sont spécifiquement conçus pour le mouvement. En gros, enlever cette capacité de leurs compétences réduit rapidement le plaisir des joueurs qui privilégient la vitesse et l’agilité.

Beaucoup ont rapidement approuvé le post original. L’un d’eux a déclaré : « L’Exécuteur et le Pyromane avec le globe élémentaire géant qui vous suit tout en crachant des orbes plus petits qui vous traquent. Si je ne me cache pas derrière quelque chose pour détruire le grand globe, je dois le détruire immédiatement comme tank, sinon il passe toute sa durée à tourner autour de l’arène en me bombardant de sa décharge brûlante ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a ensuite ajouté : « Le suivi de certains barrages de missions ne peut littéralement pas être esquivé à moins d’être derrière une couverture. Je ne peux pas compter le nombre de fois où le barrage de mission d’un Marcheur a fait un virage complet à 180° vers moi lorsque je me suis accroché pour m’échapper ».

Nexon Games Les joueurs ont pris en grippe les dégâts inévitables infligés par des boss comme le Colosse de Marchetombe.

Enfin, un troisième joueur a partagé son sentiment que le système ressemble à une punition inutile. Il a dit : « Je pense que le problème majeur est le verrouillage de visée auto des boss. Les attaques de boss vous suivent jusqu’à la mort. Cet aspect doit vraiment être ajusté ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nexon n’a pas encore annoncé de changements majeurs dans la manière dont les combats de boss fonctionnent actuellement dans The First Descendant. Ainsi, certains resteront probablement beaucoup plus frustrants que d’autres, en particulier pour ceux utilisant Bunny ou d’autres Légataires similaires accès sur la mobilité.