Ark: Survival Ascended est-il identique à Ark 2 ?

Cela fait sept ans que nous avons commencé notre aventure avec les dinosaures dans l’original Ark: Survival Evolved. Mais avec la sortie de Survival Ascended en octobre 2023, certains joueurs se demandent encore si ce jeu est en fait le deuxième volet de la franchise.

Pour une série de jeux qui n’a commencé qu’en 2017, il peut être surprenant de voir à quel point il est difficile de suivre l’ordre de sortie des jeux Ark. Pour être honnête, la manière dont Studio Wildcard a choisi de nommer les jeux n’a pas vraiment aidé à clarifier les choses. Lorsque Survival Ascended est sorti en 2023, beaucoup ont pensé qu’il s’agissait du successeur de Survival Evolved. Cependant, ce n’est pas exactement le cas, et c’est là que réside la confusion.

C’est pourquoi nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Survival Ascended et si, oui ou non, il s’agit en réalité d’Ark 2.

Studio Wildcard Ark: Survival Ascended dispose de nombreux dinosaures à apprivoiser.

Ark: Survival Ascended est-il réellement Ark 2 ?

Non, Ark: Survival Ascended n’est pas Ark 2. Il s’agit en réalité d’une version remastérisée de Survival Evolved, incluant des graphismes et visuels améliorés, des modèles de personnages mis à jour et des environnements plus luxuriants et profonds grâce à l’Unreal Engine 5.

Ark 2 est le véritable successeur de Survival Evolved et c’est un jeu complètement indépendant. Il apportera de nouveaux contenus, notamment la modding multiplateforme, un système de combat amélioré et un artisanat basé sur des composants pour les objets.

Quand sort Ark 2 ?

Ark 2 n’a pas encore de date de sortie précise, mais Studio Wildcard a confirmé sur les forums officiels du jeu qu’il arrivera avant la fin de 2024. Initialement prévu pour 2023, Wildcard a décidé de repousser le lancement “pour améliorer la qualité du produit final”.

Nous sommes désormais en octobre 2024, et l’absence de date de sortie inquiète certains fans, craignant un nouveau report. Cependant, tant que nous n’avons pas de confirmation officielle, nous devons continuer à attendre la sortie prévue pour cette année.

Ark 2 est-il inclus avec Survival Ascended ?

Non, Ark 2 n’est pas inclus avec Survival Ascended. À l’origine, les joueurs devaient bénéficier d’un pack comprenant à la fois Survival Ascended et Ark 2, mais Studio Wildcard a revu ces plans avant même la sortie du remaster.

Au lieu de cela, Survival Ascended inclut les remasters de toutes les extensions de Survival Evolved, tandis qu’Ark 2 sera une acquisition indépendante.