Toutes les annonces du PlayStation State of Play 2025

Le PlayStation State of Play 2025 vient de s’achever, et Sony a dévoilé un cortège impressionnant de jeux, de bandes-annonces inédites et de nouvelles informations sur les titres les plus attendus de l’année.

Entre retours de licences cultes, surprises inattendues et nouveaux projets ambitieux, voici tout ce qui a été annoncé lors de cette édition.

Monster Hunter Wilds

Sony a ouvert son State of Play avec un nouveau trailer spectaculaire de Monster Hunter Wilds. Cette bande-annonce offre un aperçu détaillé d’une poignée de monstres épiques, de nouveaux designs d’armes et bien sûr d’un gameplay toujours plus dynamique.

De plus, les développeurs ont annoncé du contenu additionnel gratuit après la sortie du jeu, avec notamment un nouveau monstre terrifiant.

Shinibo: Art of Vengeance

La série de Hack’n’Slash légendaire Shinobi est de retour, avec l’impressionnant Art of Vengeance qui a été dévoilé lors de l’événement.

Avec son style artistique unique, ses textures colorées et ses mécaniques prometteuses, ce jeu pourrait bien séduire les amateurs du genre.

Sortie prévue le 29 août 2025 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Sonic Racing: CrossWorlds

Après une série d’annonces orientées action, Sonic Racing: CrossWorlds est venu apporter une dose d’adrénaline avec un trailer explosif.

Cette nouvelle itération de la saga mettra en avant de nouvelles pistes inédites et un gameplay encore plus dynamique.

Digimon Story: Time Stranger

Grosse surprise du State of Play, un nouveau jeu Digimon a été annoncé : Time Stranger.

Cette nouvelle aventure propose un monde ouvert immersif où les joueurs pourront explorer librement et interagir avec leurs Digimons.

Le jeu sortira exclusivement sur PlayStation 5.

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside est un tout nouveau RPG action-aventure dans lequel les joueurs incarneront Kaser, un héros en quête d’un destin héroïque pour sauver l’humanité.

Graphismes somptueux et combats nerveux, ce jeu est d’ores et déjà disponible en précommande.

WWE 2K25

L’édition WWE 2K25 promet une révolution pour la licence, notamment avec The Island, une nouvelle zone de jeu plus ouverte où les joueurs auront une liberté d’exploration inédite.

Sortie prévue le 14 mars 2025.

Borderlands 4

La franchise culte Borderlands est de retour ! Borderlands 4 a désormais une date de sortie, dévoilée via une nouvelle bande-annonce explosive.

En plus de ce nouvel aperçu du gameplay, Sony a confirmé qu’un State of Play spécial Borderlands 4 sera organisé plus tard dans l’année.

Sortie prévue le 23 septembre 2025.

Directive 8020

Les créateurs d’Until Dawn reviennent avec une nouvelle aventure interactive à suspense, cette fois-ci dans l’espace.

Avec la participation de Lashana Lynch (Marvel, James Bond), ce thriller horrifique rappelle l’ambiance de la saga Alien.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Les amateurs de jeux d’horreur seront ravis : Five Nights at Freddy’s revient avec Secret of the Mimic.

Une bande-annonce terrifiante a confirmé que le jeu sortira le 13 juin 2025.

Darwin’s Paradox

Une immersion totale dans les profondeurs de l’océan : Darwin’s Paradox mettra les joueurs dans la peau… d’un poulpe.

Un concept original qui promet une aventure unique et fascinante, même si aucune date de sortie précise n’a été annoncée.

Warriors: Abyss

Un nouveau trailer de lancement a été dévoilé pour Warriors: Abyss, avec une sortie immédiate sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Onimusha: Way of the Sword

Le premier trailer de Onimusha: Way of the Sword a fait sensation, mettant en avant des combats de sabre spectaculaires et un scénario riche.

Le jeu promet une expérience immersive pour les amateurs de la franchise.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater est enfin là. La bande-annonce dévoilée offre un aperçu des graphismes améliorés et du gameplay réactualisé.

Sortie confirmée pour le 28 août 2025.

Hell is Us

Le jeu d’action Hell is Us a également été présenté, avec une sortie confirmée pour le 4 septembre 2025.

Lies of P – Overture (DLC)

Un nouveau DLC pour Lies of P, intitulé Overture, a été officiellement révélé, ajoutant du contenu inédit au jeu de 2023.

Dreams Of Another

Dreams of Another est un jeu d’action et d’exploration à la 3ème personne créé autour du concept philosophique “Pas de création sans destruction”.

Contrairement aux jeux de tir traditionnels, faire feu sur ce qui vous entoure permet de matérialiser le décor plutôt que de le détruire. Cette mécanique inhabituelle offre une expérience de jeu qui défie les codes du genre et plonge le joueur dans une autre dimension

Days Gone Remastered

Le jeu culte Days Gone revient remasterisé pour PlayStation 5.

Sortie prévue le 25 avril 2025.

Stellar Blade x Goddess of Victory – Nikke (DLC)

Un DLC pour Stellar Blade a été annoncé avec une sortie prévue en juin 2025 sur PS5 et PC.

Tides of Annihilation

Un tout nouveau jeu d’action réaliste a été révélé : Tides of Annihilation. Ce jeu mêlera un Londres moderne et la légende arthurienne dans un gameplay rapide et intense.

Metal Eden

Sony a également annoncé Metal Eden, un FPS futuriste où les joueurs contrôleront un avatar humanoïde d’un vaisseau spatial conscient.

Sortie prévue le 6 mai 2025 sur PlayStation 5.

MindsEye

Le premier aperçu du gameplay de MindsEye a été révélé, confirmant un mélange explosif entre combats intenses et courses-poursuites à grande vitesse.

Saros

Pour clôturer le State of Play, Sony a dévoilé Saros, une nouvelle exclusivité PlayStation prévue pour 2026.

Bien que peu d’informations aient été partagées, la bande-annonce laisse entrevoir un univers fascinant.

Le State of Play 2025 a offert une avalanche de révélations et de surprises, avec de nombreux jeux inédits et des trailers impressionnants.

De Metal Gear Solid Delta à Borderlands 4, en passant par Monster Hunter Wilds et Days Gone Remastered, Sony a posé les bases d’une année 2025 exceptionnelle pour les joueurs PlayStation.