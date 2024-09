Âmes Volatiles dans Deadlock : que sont-elles et comment les sécuriser

Vous vous demandez ce que sont les Âmes Volatiles et comment elles fonctionnent dans Deadlock de Valve ? Voici tout ce que vous devez savoir et comment les sécuriser grâce à notre guide.

Deadlock est le prochain jeu de tir de héros MOBA 6v6 de Valve, actuellement en phase de développement. Les joueurs participent à l’alpha test pour découvrir le jeu en avant-première. Il a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de FPS et les streamers comme Shroud, qui prédisent que Deadlock va conquérir le monde.

Dans ce jeu de tir à la troisième personne, les joueurs prennent le contrôle de héros puissants et guident des PNJ le long de plusieurs voies pour percer les défenses de l’équipe adverse. Une fois les défenses brisées, leur Patron sera exposé. La première équipe à perdre son Patron perd le match.

Cependant, pour obtenir de nouvelles capacités et armes dans le jeu, les joueurs doivent d’abord récupérer des Âmes, qui peuvent être sécurisées ou volatiles. Alors que les Âmes sécurisées peuvent être obtenues en battant des ennemis et en explosant des orbes verts, les Âmes Volatiles sont plus délicates.

Nous allons donc tout vous expliquer sur les Âmes Volatiles et comment les sécuriser dans notre guide.

Valve Vous devrez trouver et battre des créatures ennemies de la Jungle dans Deadlock pour obtenir des Âmes Volatiles.

Dans Deadlock, les Âmes Volatiles peuvent être obtenues à partir des créatures ennemies (de type cyclope) et de caisses. Ces âmes fonctionnent comme n’importe quelles autres âmes, peu importe leur origine. Elles peuvent être utilisées immédiatement pour acheter des capacités et des armes, mais attention, elles seront perdues à votre mort et pourront être récupérées par vos ennemis ou vos alliés.

Le moyen le plus simple d’obtenir des Âmes Volatiles est de tuer autant de créatures que possible. Elles peuvent être trouvées dans des Camps de trois niveaux différents :

Les Créatures de niveau 1 sont les plus faciles à tuer et apparaissent 2 minutes après le début du jeu.

Les Créatures de niveau 2 sont un peu plus difficiles à vaincre, mais valent la peine d’essayer et apparaissent 7 minutes après le début du jeu.

Les Créatures de niveau 3 sont les plus difficiles à battre et apparaissent également 7 minutes après le début du jeu.

Valve/Dexerto Emplacements des créatures qui permettent d’obtenir des Âmes volatiles dans Deadlock.

Il y a six camps de Créatures de niveau 1 autour de la carte, représentés par un triangle unique. Les camps de niveau 2 sont les plus abondants avec 25 camps répartis sur la carte, représentés par un triangle et une ligne en dessous.

Enfin, il y a huit camps de Créatures de niveau 3 sur la carte, et ils sont assez difficiles à battre, car ils consomment la plupart de votre temps. Ils sont représentés par un triangle avec deux lignes en dessous sur la carte.

Dès que vous éliminez des Créatures et récupérez des Âmes Volatiles, vous remarquerez des chiffres qui défilent à côté de votre total d’Âmes. Ce sont les âmes volatiles qui finiront par passer à un état plus sécurisé.

Après un certain temps, ces Âmes Volatiles seront ajoutées à votre total d’Âmes, vous n’aurez donc rien d’autre à faire pour les sécuriser. Cependant, si le joueur est éliminé, ses Âmes Volatiles sont perdues et risquent d’être récupérées par un ennemi ou un allié. Il est donc fortement conseillé de les dépenser au plus vite.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Âmes Volatiles et comment les sécuriser. Si vous cherchez à en savoir plus sur Deadlock, consultez notre classement des personnages ainsi que les meilleurs réglages de clavier et souris pour y jouer.

