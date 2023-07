7 days to die est-il disponible en crossplay ?

Alors que 7 Days to Die est en accès anticipé depuis presque dix ans, une mise à jour d’ampleur a récemment été déployée sur le survival horror, mais inclut-elle le crossplay et une progression multiplateforme ? Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

En tant que sandbox en monde ouvert, 7 Days to Die est dans la même veine que DayZ et Hunt : Showdown. Ces jeux mettent à l’épreuve les compétences de survie des joueurs dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Le joueur doit explorer les environs, fabriquer des armes, se construire un abri et combattre pour tenter de survivre dans cet univers hostile.

L’article continue après la publicité

Le survival horror de The Fun Pimps est sorti en accès anticipé le 13 décembre 2013. Depuis, les développeurs ont déployé de multiples mises à jour, mais la mise à jour la plus récente, Alpha 21, est la plus importante depuis la sortie du jeu.

7 Days to Die est disponible sur PC (Windows et macOS), Xbox Series X/S et PlayStation 5, mais supporte-t-il le crossplay ? Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

7 Days to Die supporte-t-il le crossplay ?

La réponse est oui et non, 7 Days to Die a un support partiel du crossplay. En effet, les joueurs sur PlayStation 5, et Xbox Series X/S peuvent jouer ensemble et il en va de même pour les joueurs sur un PC sous Windows ou sous mac.

L’article continue après la publicité

THE FUN PIMPS

Cependant, les joueurs sur PC et console ne peuvent pas jouer ensemble.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

7 Days to Die propose-t-il une cross-progression ?

Malheureusement, comme il fallait s’y attendre, 7 Days to Die n’a pas de progression multiplateforme. Ainsi votre progression n’est pas transférable d’une plateforme à l’autre. Vous ne pouvez pas reprendre votre partie sur console si vous commencez sur PC, et vice versa.

Chaque plateforme a ses propres serveurs et ses bases de données, qui ne fonctionnent pas ensemble. Comme si cela ne suffisait pas, selon la plateforme, la version du jeu n’est pas forcément la même, ce qui peut avoir un impact significatif sur les différentes mécaniques et l’équilibrage.

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, vous devez choisir une plateforme et vous y tenir si vous voulez conserver votre progression dans 7 Days to Die. Sinon, vous devez recommencer à zéro sur une autre plateforme.