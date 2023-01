Peut-on changer de baguette dans Hogwarts Legacy ?

Est-il possible de changer de baguette au cours de son aventure dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ? Toutes les informations.

Hogwarts Legacy est en passe de devenir l’un des plus gros lancements de jeux de tous les temps. Malgré certaines réactions négatives, les ventes de Hogwarts Legacy d’Avalanche Software sont énormes, et alors que la sortie se rapproche de plus en plus, les joueurs souhaitent en savoir toujours plus.

Outre la création de personnages, l’un des choix les plus importants pour les joueurs de Hogwarts Legacy est la décision de choisir la maison à laquelle appartenir dans Poudlard ainsi que le type de baguette qu’ils souhaitent manier.

Et si nous savons que les joueurs vont pouvoir choisir leur maison très tôt dans le jeu et qu’ils ne pourront pas la changer ensuite, de nombreuses questions se posent concernant la baguette de sorcier dans Hogwarts Legacy.

Est-il possible de changer de baguette dans Hogwarts Legacy ?

Malheureusement, WB Games a confirmé que les joueurs de Hogwarts Legacy ne pourront pas changer de baguette après leur choix initial et que par conséquent, ils devront créer un nouveau personnage pour le faire.

Les joueurs pourront choisir la baguette qu’ils utiliseront pour lancer des sorts dans Hogwarts Legacy lors du début de leur aventure, mais ils ne pourront pas recevoir de nouvelle baguette en cours de jeu.

Comme de nombreux fans de Harry Potter le savent, c’est la baguette qui choisit son sorcier et les personnages des livres ou des films n’ont également pas eu le choix de changer, à l’exception de l’acquisition de la Baguette de Sureau par Voldemort.

Cela dit, le fait que les joueurs ne puissent pas changer de baguette après avoir pris leur décision est totalement logique et conforme à l’histoire.