Une pétition sur Hogwarts Legacy 2 devient virale afin d’éviter un changement drastique

Les fans de Hogwarts Legacy ont décidé de s’unir pour empêcher un changement majeur dans la suite du jeu par le biais d’une pétition qui approche rapidement son objectif de 10 000 signatures.

Lancé en 2023, Hogwarts Legacy s’est imposé comme l’un des jeux les plus marquants de l’année, malgré certaines controverses entourant sa sortie. Peu après son lancement, le jeu a battu des records sur Twitch, s’est hissé brièvement dans le top 10 des jeux Steam les plus joués de tous les temps, et a vendu plus de 12 millions d’exemplaires en deux semaines.

Les fans ont été séduits par l’idée d’explorer une version de Poudlard se déroulant bien avant les événements de la saga Harry Potter. Ce succès colossal a rapporté plus d’un milliard de dollars à WB Games, il n’est donc pas surprenant qu’une suite soit déjà confirmée.

Cependant, tout le monde ne se réjouit pas de l’annonce d’un second opus, et pas pour les raisons que l’on pourrait croire. Une pétition en ligne intitulée “Stop Hogwarts Legacy 2 from being a Live Service” (Empêchez Hogwarts Legacy 2 de devenir un jeu live service) a récemment vu le jour et rencontre un énorme succès auprès de la communauté.

WB Games

Les éléments live service de Hogwarts Legacy 2 inquiètent les joueurs

La pétition a été créée en réponse aux déclarations de JB Perrette, PDG de Warner Bros. Discovery Games and Streaming, lors d’une conférence Morgan Stanley (aujourd’hui archivée). Malgré les échecs de certains jeux live service comme Suicide Squad: Kill the Justice League, WB Games semble déterminé à explorer ce modèle économique.

“Plutôt que de lancer un jeu console unique et terminé, comment développer un jeu autour de Hogwarts Legacy ou Harry Potter qui serait un live service où les joueurs pourraient venir vivre, travailler, construire et jouer dans ce monde de manière continue ?“, a déclaré Perrette lors de la conférence.

Ces propos ont alarmé de nombreux joueurs qui attendaient impatiemment Hogwarts Legacy 2. Une pétition a rapidement vu le jour pour exprimer leur mécontentement.

“Si le jeu est autant apprécié et est devenu le plus vendu de l’année, c’est parce qu’il offrait une expérience solo immersive. Il n’avait qu’un seul objectif : être un jeu amusant qui permettait aux joueurs de découvrir le monde des sorciers à leur manière. Les gens ne veulent pas d’un live service rempli de microtransactions et d’un grind forcé“, explique le créateur de la pétition.

À l’heure actuelle, 9 568 joueurs ont signé la pétition, témoignant de l’opposition massive à cette direction.