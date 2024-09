Pré-patch note MAJ de Helldivers 2 du 17 septembre : buff du lance-flammes…

Helldivers 2 va bientôt recevoir un patch majeur, les développeurs d’Arrowhead Game Studios promettant de redonner au jeu sa gloire d’antan après une grande frustration des fans.

Le 6 août dernier, Helldivers sortait la mise à jour Escalade de la Liberté et tentait de ramener sa communauté au succès qu’il avait connu lors des premiers mois de sa sortie. Cette mise à jour promettait de nouveaux ennemis majeurs, des missions, un niveau de difficulté plus élevé, de nouvelles armes, et bien plus encore. Cependant, bien que certains aient été ravis, d’autres ont rapidement critiqué la mise à jour en raison des nerfs d’armes et du manque d’innovation.

Un peu plus d’un mois plus tard, Arrowhead est de retour avec l’une des mises à jour les plus significatives de l’histoire du jeu, prévue pour le 17 septembre. Bien qu’une grande partie soit encore secrète, quelques teasers et notes anticipées ont révélé ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre.

Comme mentionné sur le compte X/Twitter de Helldivers 2, les développeurs vont publier « un buff par jour », ce qui signifie qu’ils partageront de plus en plus de changements en anticipation de la mise à jour. Chaque fois qu’une annonce sera faite, nous mettrons à jour cette page, alors revenez régulièrement.

Tous les changements connus du patch anticipé de Helldivers 2

Le lance-flammes reçoit un buff majeur

Partagé le 10 septembre, il a été révélé que le lance-flammes sera la première arme à recevoir un énorme buff. « Les dégâts du lance-flammes sont augmentés de 33 % », ont partagé les développeurs sur X/Twitter. Ils ont également expliqué que « les mécaniques du lance-flammes seront rétablies à l’état avant la mise à jour Escalade de la Liberté et les armes à base de flammes peuvent désormais infliger des dégâts aux ennemis plus lourds tels que les Chargeurs, les Titans Corrosifs, les Empaleurs et les Hulks ».

L’absence de pénétration d’armure était un problème majeur pour des milliers de joueurs, en particulier avec les armes à flammes, autrefois jugées comme les moins efficaces du jeu. Ces changements ont donc déjà reçu beaucoup de soutien, avec des joueurs affirmant que le jeu est « enfin de retour ».

Une nouvelle faction en approche ?

La nouvelle faction, connue sous le nom des Illuministes, est dans l’esprit de la plupart des joueurs de Helldivers 2. Après tout, elle a été leakée le 13 août, après que des joueurs ont commencé à repérer des Tripodes Illuministes lors de leurs missions.

Alors, cette mise à jour sera-t-elle celle qui introduira cette nouvelle faction ? Bien que rien ne soit confirmé, nous pensons que ce sera le cas.

Arrowhead est connu pour ajouter subtilement des nouveautés dans les mises à jour, qu’il s’agisse de nouveaux insectes volants, de nouveaux ennemis ou simplement de nouveaux problèmes à résoudre pour les Helldivers. Compte tenu des fuites, de la demande constante et du sentiment que cette mise à jour est conçue pour ramener une large base de joueurs, il semble que ce soit le moment idéal pour introduire une nouvelle faction.

Naturellement, rien de tout cela n’a été confirmé, mais les développeurs n’ont pas fini de teaser de nouvelles fonctionnalités pour la mise à jour, il reste donc du temps.

En attendant, n’oubliez pas de consulter la rubrique Helldivers 2 de notre site pour vous préparer à l’arrivée de cette mise à jour le 17 septembre.