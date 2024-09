Tous les buffs & nerfs de la mise jour de Helldivers 2 du 17 septembre

Le patch du 17 septembre pour Helldivers 2 a promis de retravailler complètement les armes, Stratagèmes et ennemis après diverses frustrations des joueurs. Ainsi, de nombreux buffs et nerfs sont à prévoir pour les fans.

Même si cela n’a pas marqué la fin du jeu, Helldivers 2 a vu de nombreux buffs et nerfs depuis sa sortie en février. Toutefois, le patch du 17 septembre introduit de nombreux changements importants sur des armes clés, certaines retrouvant même leur puissance d’origine suite aux critiques de la communauté envers les développeurs d’Arrowhead Studios.

Bien qu’il y ait beaucoup d’éléments notables, les armes telles que le Libérateur, le Fusil ou encore le Concasseur, ont reçu les buffs les plus importants, avec une augmentation de leurs dégâts et même de leur portée.

Arrowhead Game Studios Le lance-flammes peut enfin détruire certains insectes.

Les Stratagèmes ont également reçu des buffs majeurs, avec tous les outils capables d’endommager les ennemis lourdement blindés bénéficiant d’une augmentation des dégâts.

De plus, la bombe Aigle de 500 kg a désormais une portée plus large, et l’Exosquelette Affranchisseur infligera plus de dégâts, aura une cadence de tir plus élevée, ainsi que plus de munitions.

Les ennemis ont aussi subi des buffs et des nerfs. Le plus notable est l’équilibrage des Chargeurs, avec une armure plus faible et des points faibles moins résistants, mais une augmentation des dégâts de charge et d’attaque latérale.

L’armure du Titan Corrosif a également été considérablement réduite, permettant aux joueurs de l’abattre en détruisant son ventre exposé.

Pour toutes les notes de patch du 17 septembre, consultez notre articlé dédié.

Buffs & nerfs des Armes

Jusqu’ici, les dégâts partiels infligeaient 50 % des dégâts complets, ce qui s’est avéré trop punitif. Par conséquent, l’efficacité des attaques était fortement réduite et poussait les joueurs à privilégier les armes à fort taux de pénétration d’armure. Afin de résoudre ce problème, nous avons fait évoluer le taux de dégâts partiels à 65 % des dégâts complets.

Les Helldivers subissent désormais moins de dégâts en cas de tir à la tête. Les tirs à la tête n’infligent plus 100 % de dégâts supplémentaires, mais seulement 50 % de dégâts supplémentaires. Les dégâts infligés sur le reste du corps ont été légèrement augmentés, entre 5 % et 20 % selon la partie du corps concernée. Cette modification vise à rééquilibrer plus efficacement les dégâts subis tout en maintenant des zones de dégâts distinctes. Cela réduit les pics de dégâts tout en augmentant légèrement les dégâts des tirs ne ciblant pas la tête.

Libérateur et fusil Libérateur

Dégâts augmentés de 60 à 70

Dégâts aux parties durables augmentés de 14 à 17

Force d’étourdissement augmentée de 10 à 15

Nombre de chargeurs maximum augmenté de 7 à 8

Nombre de chargeurs de base augmenté de 5 à 6

Chevalier

Dégâts augmentés de 50 à 65

Dégâts aux parties durables augmentés de 5 à 7

Les chargeurs se remplissent désormais entièrement lors d’un ravitaillement

Réduction du recul

Libérateur percutant

Possède désormais un chargeur tambour contenant 60 munitions

Nombre de chargeurs réduit de 10 à 6

Le nombre de chargeurs a été réduit pour compenser leur plus grande capacité

Attendrisseur

Nombre de munitions par chargeur augmenté de 30 à 35

Nombre de chargeurs de base augmenté de 4 à 5

Concasseur

Possède désormais un chargeur haute capacité contenant 16 obus

Force d’étourdissement augmentée de 10 à 15

Concasseur déferlant

Possède désormais un choke horizontal pour effectuer des tirs répartis de manière moins verticale

Dégâts totaux augmentés de 192 à 240

Faux

Délai de rechargement réduit

Ajustement de l’effet visuel de chaleur

Nouvelle lunette moins puissante

Suppression du recul

Les ennemis s’enflamment plus rapidement

Arbalète

Rayon de l’explosion augmenté de 50 %

Dégâts de l’explosion augmentés de 150 à 350

Volcan

Nombre de projectiles de shrapnel augmentés de 30

Les dégâts de shrapnel passent à 110

Dégâts de l’explosion réduits de 340 à 225

Le shrapnel est de retour ! Nous avons écouté vos remarques et réimplémenté le shrapnel. Nous avons remplacé le shrapnel original par la grenade à fragmentation pour éviter d’éliminer les Helldivers en un coup, sauf en cas de tir dans la tête fortuit. Nous avons également augmenté la quantité de shrapnels. Rayon de l’explosion augmenté de 33 % (17 % pour le rayon intérieur et 50 % pour le rayon extérieur).



Défenseur

Dégâts augmentés de 70 à 75

Dégâts aux parties durables augmentés de 7 à 8

Libérateur perforant

Dégâts augmentés de 45 à 60

Diligence

Dégâts augmentés de 125 à 165

Dégâts aux parties durables augmentés de 32 à 42

Débusqueur

Dégâts augmentés de 140 à 200

Dégâts aux parties durables augmentés de 14 à 50

Force d’étourdissement augmentée de 15 à 20

Blitzer

Ajout d’un faible effet d’étourdissement cumulable à chaque tir sur une même cible

Flambeur

Augmentation des dégâts de 50 %

Réimplémentation de la mécanique de flammes utilisée avant la mise à jour Escalade de la liberté

Pénétration d’armure augmentée de 3 à 4

Armes de poing

Pacificateur

Nombre de chargeurs maximum augmenté de 5 à 6

Dague

Chauffe moins vite

Suppression du recul

Dégâts augmentés de 200 à 250

Les ennemis s’enflamment plus rapidement

Ajustement de l’effet visuel de chaleur

Rôtisseur

Augmentation des dégâts de 50 %

Réimplémentation de la mécanique de flammes utilisée avant la mise à jour escalade de la liberté

Pénétration d’armure augmentée de 3 à 4

Armes de soutien

Les dégâts infligés par les armes antichars spécialisées telles que le fusil sans recul, le canon quasar, le Commando, les stratagèmes Charge antichar et LANCE, ainsi que les roquettes de l’exosquelette Patriote ont été revus largement à la hausse pour gagner en efficacité.

Ces armes se répartissent en trois catégories :

Puissance et fiabilité : le fusil sans recul et le stratagème LANCE peuvent se permettre de ne pas être très précis contre des cibles blindées, car ils sont capables d’éliminer des adversaires de la taille d’un chargeur sans difficulté

: le fusil sans recul et le stratagème LANCE peuvent se permettre de ne pas être très précis contre des cibles blindées, car ils sont capables d’éliminer des adversaires de la taille d’un chargeur sans difficulté Puissance : le stratagème Charge antichar et le canon quasar sont très efficaces et peuvent éliminer un ennemi d’un seul tir dans un point faible. Sinon, ils peuvent éliminer un chargeur en deux tirs, et un colosse en un tir

: le stratagème Charge antichar et le canon quasar sont très efficaces et peuvent éliminer un ennemi d’un seul tir dans un point faible. Sinon, ils peuvent éliminer un chargeur en deux tirs, et un colosse en un tir Puissance limitée : le Commando et les roquettes de l’exosquelette Patriote ont besoin de 1 à 3 tirs pour éliminer un chargeur ou un colosse, selon votre précision

Lance grenades

Nombre de chargeurs de base augmenté de 1 à 2

Nombre de chargeurs maximum augmenté de 2 à 3

Rayon de l’explosion légèrement augmenté

Canon laser

Délai de rechargement légèrement réduit

Suppression du recul

Les ennemis s’enflamment plus rapidement

Il peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Ajustement de l’effet visuel de chaleur

Canon électrique

Portée augmentée de 35 à 55

Ajout d’un effet d’étourdissement modéré cumulable sur une même cible

Nombre d’arcs augmenté

Dégâts aux parties durables augmentés de 50 à 100

Fusil électromagnétique

Dégâts aux parties durables augmentés de 60 à 225

Dégâts de surcharge totale augmentés de 150 % à 250 %

Vigoureux

Dégâts augmentés de 60 à 70

Dégâts aux parties durables augmentés de 14 à 17

Force d’étourdissement augmentée de 10 à 15

Mitrailleuse

Force d’étourdissement augmentée de 15 à 20

Fusil de précision

Dégâts aux parties durables augmentés de 135 à 180

Il peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Force d’étourdissement augmentée de 20 à 25

Mitrailleuse lourde

Force d’étourdissement augmentée de 20 à 25

Elle peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Commando

Puissance de destruction réduite contre les structures, il ne peut plus détruire les fabricators en un seul tir. Toutefois, comme les fabricators possèdent désormais une jauge de santé, ils peuvent être éliminés en deux coups

Lance-flammes

Augmentation des dégâts de 33 %

Réimplémentation de la mécanique de flammes utilisée avant la mise à jour Escalade de la liberté

Pénétration d’armure augmentée de 3 à 4

Il peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Canon automatique

Il peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Grenades

Grenade à fragmentation

Augmentation des dégâts de shrapnel d’environ 50 %

Quantité maximale augmentée de 4 à 5

Recharge augmentée de 2 à 3

Rayon de l’explosion augmenté

Grenade thermite

Dégâts de l’explosion augmentés de 100 à 2000

Délai de déclenchement de la thermite réduit

Délais de déclenchement de l’explosion légèrement réduit

Nombre max réduit de 4 à 3

Buffs & nerfs des Stratagèmes

Arrowhead Game Studios

Tous les stratagèmes capables d’endommager les ennemis lourdement blindés ont vu leurs dégâts améliorés pour tenir compte de l’augmentation de la santé des ennemis les plus lourds. L’objectif de ce changement est de donner aux stratagèmes un niveau de puissance similaire ou supérieur au précédent. De plus, nous avons également apporté les modifications suivantes :

Aigle – Bombe de 500 kg

Rayon de l’explosion augmenté afin de mieux correspondre aux effets visuels

Aigle – Missiles

Dégâts légèrement augmentés

Sentinelle gatling

Force d’étourdissement augmentée de 15 à 20

Sentinelle mitrailleuse

Force d’étourdissement augmentée de 15 à 20

Tour Tesla

Force d’étourdissement augmentée pour correspondre à celle des armes de même type

Ajout d’un effet d’étourdissement modéré cumulable à chaque tir sur une même cible

Tourelle mitrailleuse lourde

Force d’étourdissement augmentée de 20 à 25

Elle peut désormais infliger des dégâts aux ennemis lourds comme les chargeurs, les titans corrosifs, les empaleurs et les colosses

Exosquelette patriote

Force d’étourdissement de la gatling augmentée de 15 à 20

Exosquelette affranchisseur

Dégâts aux parties durables du canon automatique augmentés de 60 à 150

Cadence de tir de ses armes augmentée de 125 à 175

Munitions par bras augmentées de 75 à 100

Laser orbital

Dégâts légèrement augmentés

Canon électromagnétique orbital

Dégâts légèrement augmentés

Frappe chimique orbitale

Nous sommes en train de retravailler les mécaniques de gameplay du gaz pour qu’elles soient plus axées sur le contrôle des groupes d’ennemis, afin de préparer l’arrivée des obligations de guerre premium Agents chimiques

L’effet du gaz a été retravaillé afin d’aveugler et de désorienter les ennemis et les Helldivers, en échange d’une réduction des dégâts sur la durée

Buffs & nerfs des ennemis

Arrowhead Game Studios

Fabricators automatons

Les fabricators automatons possèdent désormais une jauge de santé et une armure, en plus de leur système de destruction existant. Cela signifie que même si de nombreuses armes à forte pénétration peuvent les détruire, il faudra peut-être plusieurs tirs pour y parvenir, en fonction de l’arme utilisée

Ajout d’effets pour indiquer plus clairement l’état de leur santé

Colosse, chargeur, titan corrosif, empaleur

Armure réduite de 5 à 4

Colosses (toutes les versions)

Armure réduite de 5 à 4

Augmentation légère de la résistance du point faible arrière

Santé du point faible arrière réduite de 1 000 à 800

Cogneur colossal

Remplacement du lance-roquette au profit d’un canon à énergie

Augmentation de la fréquence de tir du Cogneur colossal

Tank

Blindage avant augmenté de 5 à 6

Berserker

Santé de la tête réduite de 150 à 125

Santé principale réduite de 1000 à 750

L’abdomen est désormais un point faible

Augmentation des dégâts de la tronçonneuse

Dévastators (toutes les versions)

Santé principale réduite de 800 à 750

Les dévastators vacillent désormais lorsqu’ils sont touchés, ce qui détériore leur précision, à l’instar des conscrits. L’objectif est de les rendre plus faciles à gérer si vous leur infligez continuellement des dégâts

Dévastators artilleurs

Ils disposent désormais d’un nombre limité de roquettes qui disparaissent à mesure qu’elles sont utilisées

Implémentation d’une mécanique de recharge dans leur dos afin de leur permettre de recharger leurs roquettes une fois

La physique de collision des roquettes est plus limitée, les rendant plus faciles à esquiver

Croiseurs de combat

Les croiseurs de combat disposent désormais d’un nombre limité de roquettes

La physique de collision des roquettes est plus limitée, les rendant plus faciles à esquiver

Chargeur (toutes les versions)

Armure réduite de 5 à 4

Santé du point faible arrière réduite de 1 100 à 950

Réduction légère de la résistance du point faible arrière

Réduction de la résistance de l’armure ventrale de 4 à 2

Un multiplicateur de dégâts a été ajouté au point faible situé dans le dos du chargeur, qui subit désormais 300 % de dégâts

Il pivote désormais plus lentement lorsqu’il recharge et se déplace normalement

Réduction de la fréquence de recharge

Augmentation des dégâts de charge de 50 %

Augmentation des dégâts de flancs de 50 %

Chargeur titanesque

Santé du point faible arrière réduite de 1 200 à 950

Chasseur

Santé réduite de 175 à 160

Charognards

Santé réduite de 80 à 60

Titan corrosif

Armure réduite de 5 à 4

Remaniement des mécaniques du ventre du titan corrosif

Réduction de la résistance de l’armure ventrale de 4 à 2

Implémentation d’une jauge de santé distincte pour le ventre une fois que la couche externe du ventre a été détruite

Lorsque la jauge de santé du ventre est réduite à zéro, le titan corrosif est éliminé

Empaleur

Armure réduite de 5 à 4

L’empaleur peut désormais rétracter ses tentacules plusieurs fois au lieu d’une seule au cours de son existence

Les tentacules de l’empaleur vous poursuivent sur une distance plus courte et se concentrent en priorité sur les joueurs les plus proches de l’empaleur

Si l’empaleur ne voit aucun ennemi pendant un certain temps, il rétracte désormais ses tentacules

Tentacules de l’empaleur

Réduction du nombre de dégâts requis pour provoquer une rétractation des tentacules

Dégâts des tentacules augmentés

Réduction des secousses de la caméra lors d’une attaque de tentacule

Pour en savoir plus sur le jeu de Arrowhead, consultez la rubrique Helldivers 2 de notre site.