GTA Online a-t-il teasé un nouveau trailer de GTA 6 ? Les fans sont divisés

Depuis que Rockstar a confirmé que GTA 6 était en développement actif, les fans de la série analysent chaque indice potentiel concernant le studio renommé. Que ce soit une mise à jour pour un autre jeu ou un post cryptique sur les réseaux sociaux, tout peut être interprété comme un teasing pour la suite de GTA, sous le bon angle.

Plus de six mois se sont écoulés depuis la sortie du premier trailer de GTA 6, qui a battu des records. Aujourd’hui, l’analyse des fans va encore plus loin. Suite à une mise à jour apparemment anodine de GTA Online, certains fans interprètent une scène particulière dans un trailer comme un indice de ce qui pourrait suivre.

Un post du 26 juillet sur les réseaux sociaux a révélé l’ajout d’un nouveau “scooter Pegassi Pizza Boy” dans le mode multijoueur du jeu, dans le cadre d’un défi communautaire. Cinq secondes après le début du bref trailer, on voit une plaque d’immatriculation sur le véhicule indiquant “pizza”, avec le “a” remplacé par un chiffre “4”. Un autocollant dans le coin supérieur gauche mentionne également le mois d’octobre. Naturellement, certains ont interprété cela comme un indice clair.

Si le 4 octobre 2024 marquait la sortie du deuxième trailer de GTA 6, cela signifierait un intervalle de 304 jours entre les deux trailers. Cependant, pour l’instant, ce n’est rien de plus que des spéculations de fans, même si Rockstar aime taquiner sa communauté, et les fans élaborent toutes sortes de théories.

En ce qui concerne la plaque d’immatriculation, il est à noter que cette séquence de lettres et de chiffres n’est pas nouvelle. Cette plaque est apparue sur des scooters dans GTA 5 depuis la sortie du jeu en 2013.

Que ce teaser soit significatif ou non, il faudra attendre pour le savoir. D’autres théories récentes placent l’arrivée du deuxième trailer autour du début du mois d’août, car le prochain appel de résultats de Take-Two Interactive est prévu pour le 8 août. Aligner la prochaine vague de hype pour GTA 6 avec un appel de résultats serait une manière astucieuse de maximiser l’impact.

Pour certains, cette dernière série de spéculations va trop loin. “Mon Dieu… arrêtez,” a déclaré un fan agacé sur Reddit. “Le trailer sortira quand il sortira. Il ne sera pas caché dans une image, un post sur les réseaux sociaux ou dans le trailer précédent.”

D’autres ont rétorqué, rappelant que Rockstar aime taquiner sa communauté avant les nouvelles sorties.

“Peu importe si [ils] sont délirants ? Il n’y a rien de mal à spéculer et à s’amuser avec des théories, c’est un jeu,” a ajouté un joueur.

Pour l’instant, nous sommes tous dans le même bateau, attendant la prochaine étape vers GTA 6. Le titre le plus attendu de la génération est toujours prévu pour une sortie fin 2025, même si la récente grève des acteurs de jeux vidéo de la SAG-AFTRA pourrait impacter son développement.