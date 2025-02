La sortie de GTA 6 sur Nintendo Switch 2 n’est pas à exclure d’après Take-Two

Take-Two a confirmé son intention de soutenir la Switch 2 à l’avenir, laissant la porte ouverte à des titres comme Borderlands et même GTA 6.

La Nintendo Switch 2 est attendue pour 2025, inaugurant une nouvelle génération de titres first-party. Mais ce n’est pas tout : certains des plus grands noms de l’industrie vidéoludique prévoient également de soutenir la console.

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a d’ailleurs affirmé l’engagement de son entreprise lors d’une conférence annuelle sur les résultats financiers le 6 février, comme rapporté par Eurogamer.

Le PDG de Take-Two confirme le support de la Switch 2

“Nous avons évidemment une relation de longue date avec Nintendo“, explique Zelnick. “Nous avons soutenu la plateforme lorsque cela faisait sens pour chaque sortie individuelle.“

De nombreux jeux ont tendance à passer outre la Nintendo Switch, en partie à cause de ses limitations techniques en tant que console hybride portable. Le PDG a également mentionné que le public de Nintendo représentait autrefois un frein, mais que cela a changé ces dernières années.

“Il fut un temps où les plateformes Nintendo étaient vraiment destinées à un public plus jeune, et cela se reflétait dans notre calendrier de sorties“, a-t-il poursuivi. “Mais aujourd’hui, avec la Switch et potentiellement avec la Switch 2, l’appareil peut s’adresser à tous les publics.“

GTA 6 sur Switch 2 ? Rien n’est exclu

Pas de surprise, Zelnick n’a pas officiellement confirmé que des jeux comme GTA 6 apparaîtraient sur la Switch 2. Cependant, il a réaffirmé que Take-Two prévoit de soutenir la console.

“Comme vous avez peut-être remarqué, Civilization 7 est désormais disponible sur Switch. Donc, même si nous n’avons rien de spécifique à annoncer, nous nous attendons pleinement à soutenir la Switch“, ajoute Zelnick.

Bien sûr, étant donné que Grand Theft Auto 6 est attendu comme un jeu colossal qui poussera même la PlayStation 5 et la Xbox Series dans leurs retranchements, il est possible qu’une version pour la Switch 2 ne soit tout simplement pas réalisable. Même GTA 5, malgré ses innombrables portages et rééditions, n’est jamais sorti sur la console originale.

Cependant, des titres comme The Witcher 3 ont bien réussi à débarquer sur la Switch, et des rumeurs laissent entendre que Red Dead Redemption 2 pourrait également y arriver. Il est donc trop tôt pour écarter l’idée de jouer à GTA 6 en mode nomade.