Rockstar recrute des testeurs pour GTA 6, écartant ainsi les rumeurs d’un possible retard

De nouvelles offres d’emploi chez Rockstar Games pour des postes de testeurs sur GTA 6 viennent renforcer l’idée que le jeu très attendu ne subira pas de retard, malgré les rumeurs qui circulent.

Début septembre, des bruits de couloir ont agité la communauté en affirmant que GTA 6 serait repoussé d’un an, reportant ainsi sa sortie prévue à l’automne 2025 à 2026. Cette information a semé la panique chez les fans impatients de replonger dans l’univers de Vice City.

Cependant, le journaliste Jason Schreier a rapidement tempéré la situation en révélant qu’il avait parlé à six employés de Rockstar, et qu’aucun d’eux n’étant au courant d’un éventuel report.

“Six membres du personnel m’ont dit qu’ils n’avaient pas été informés d’un retard. Pour autant que je sache, l’équipe dirigeante de Rockstar aurait pu décider, il y a des mois, de repousser GTA 6 sans en parler à l’entreprise. Mais l’absence d’une annonce interne suggère que la rumeur sur Twitter est infondée“, a-t-il ajouté.

Les nouvelles offres d’emploi pour des testeurs : un signe rassurant

Alors que les rumeurs d’une sortie repoussée de GTA 6 continuent de circuler, des joueurs ont découvert une série d’offres d’emploi chez Rockstar, mettant encore plus en doute l’idée d’un retard.

Un utilisateur Reddit a remarqué que Rockstar Games est actuellement en train de recruter des testeurs beta et des testeurs QA pour GTA 6, une nouvelle qui rassure sur le maintien de la fenêtre de sortie pour l’automne 2025.

“Suite à la récente rumeur de retard, j’ai vérifié mon fil d’actualité LinkedIn et j’ai vu qu’ils recherchent activement des testeurs bêta et QA pour GTA 6. Cela donne bon espoir que la date de sortie à l’automne 2025 soit toujours d’actualité“, a déclaré cet utilisateur.

Ce qui rend ces offres encore plus intéressantes, c’est qu’elles mentionnent spécifiquement que les candidats doivent avoir joué à GTA 5 et Red Dead Redemption 2, montrant que Rockstar cherche des testeurs ayant une connaissance approfondie de leurs précédents titres.

L’une des offres pour un testeur QA axé sur les fonctionnalités n’est plus disponible sur le site de Rockstar, mais elle était décrite ainsi : “Assurer la qualité des produits de Rockstar à un niveau standard dans l’industrie. Créer et mettre en œuvre des plans de test complets pour s’assurer que tout fonctionne correctement. Rédiger des rapports de bugs concis et fournir toutes les informations pertinentes, telles que des captures d’écran, des vidéos et des journaux de jeu.“

De plus, deux autres postes à temps plein sont proposés pour des rôles de localisation en allemand et en espagnol chez Rockstar Lincoln, ce qui suggère que le développement de GTA 6 est bien avancé et pourrait être dans sa phase finale de préparation pour la sortie mondiale.

Auparavant, Rockstar avait déjà demandé à son personnel de revenir travailler au bureau, une mesure destinée à garantir que le studio puisse “livrer le prochain Grand Theft Auto avec le niveau de qualité et de finition que nous savons nécessaires, ainsi qu’une feuille de route de publication qui correspond à l’ampleur et à l’ambition du jeu.“

En outre, la société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a réaffirmé la fenêtre de sortie pour l’automne 2025 en août dernier. Strauss Zelnick, le PDG de l’entreprise, a également suggéré qu’une date de lancement précise pourrait être annoncée avant la fin de l’année.

Avec ces nouvelles offres d’emploi et les déclarations des dirigeants, il semble de plus en plus probable que GTA 6 respecte son calendrier prévu. Les joueurs peuvent donc se préparer à retourner à Vice City dès l’automne 2025, sans craindre de nouveaux retards.