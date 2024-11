Le réalisme de GTA 6 “époustouflera les joueurs” selon un ancien développeur

Un ancien développeur de Grand Theft Auto 6 a révélé que ce nouvel opus pourrait facilement surpasser certaines des fonctionnalités réalistes de Red Dead Redemption 2, répondant ainsi totalement aux attentes des fans.

Les fans de Grand Theft Auto sont en effervescence depuis que Rockstar Games a dévoilé le premier trailer tant attendu de GTA 6. Malgré cette révélation, l’éditeur est resté très discret. Take-Two, le distributeur du jeu, a tout de même confirmé une sortie prévue pour 2025, ce qui rassure une communauté avide de nouveautés.

L’article continue après la publicité

Entre-temps, les spéculations fusent. Les fans analysent chaque détail de la bande-annonce et dressent des listes de souhaits, espérant des fonctionnalités toujours plus poussées pour ce nouvel opus.

L’article continue après la publicité

Beaucoup souhaitent notamment que Rockstar aille encore plus loin dans le réalisme, en s’inspirant de Red Dead Redemption 2. Les interactions avec les PNJ et les intérieurs richement détaillés sont au cœur des attentes des joueurs.

Pour Ben Hinchcliffe, ancien développeur de GTA 6, cette ambition est tout à fait réalisable. Dans une interview accordée à IGN, il explique : “Théoriquement, avec un budget et une équipe de cette ampleur, je ne vois aucune raison pour laquelle le niveau d’interaction des PNJ de Red Dead Redemption 2 ne pourrait pas être intégré dans un jeu encore plus vaste.“

L’article continue après la publicité

Rockstar Games

À l’occasion d’une autre interview cette fois pour GTA VI O’clock, Hinchcliffe précise ces propos sur le réalisme de GTA 6 : “Il suffit de voir comment tous les jeux de Rockstar ont évolué d’une manière ou d’une autre. On peut dire que chaque élément du jeu progresse en termes de réalisme, de comportement et d’action, au fur et à mesure des cycles d’itération.

L’article continue après la publicité

Le jeu époustouflera les joueurs. Il se vendra en masse, comme toujours. Les gens en parlent depuis longtemps et j’ai vraiment hâte qu’ils mettent la main dessus et y jouent, tout simplement parce que je pense que Rockstar a encore placé la barre très haut, comme ils le font toujours.“

En rapport: Les fans de GTA 6 suggèrent à Rockstar une idée pour faire référence à Vice City

L’article continue après la publicité

Les fans les plus observateurs ont déjà relevé des détails impressionnants dans la bande-annonce du jeu. Par exemple, Rockstar a utilisé dix fois plus de PNJ dans ce trailer que dans celui de GTA 5. De plus, les bâtiments sont bien plus détaillés, laissant entrevoir un niveau de réalisme inédit.