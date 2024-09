La PS5 Pro ne pourra probablement pas faire tourner GTA 6 à 60 FPS

Des experts en technologie pensent que la PS5 Pro ne sera probablement pas capable de faire tourner GTA 6 à 60 FPS, décevant ainsi les attentes des joueurs qui espéraient que la console à 800 euros améliore les performances du jeu.

Suite à la révélation spectaculaire de la PS5 Pro, IGN a interviewé Richard Leadbetter, rédacteur en chef de la technologie chez Digital Foundry, pour discuter des capacités de la nouvelle console à faire tourner GTA 6.

Durant l’entretien, Leadbetter a révélé qu’il pense que la PS5 Pro ne sera pas capable d’atteindre les 60 images par seconde avec GTA 6.

“Non. Les jeux Grand Theft Auto ont toujours utilisé des simulations complexes qui sollicitent fortement le CPU, c’est pourquoi chaque jeu GTA a été initialement lancé sur les plateformes cibles à 30 FPS (ou moins !)“, a-t-il expliqué.

“La PS5 Pro utilise le même processeur que la PS5, et il serait extrêmement difficile d’atteindre les 60 FPS si la version de base de la PS5 vise les 30 FPS. Ce n’est pas un problème de GPU, c’est un problème de CPU.“

Rockstar Games Les jeux GTA sont connus pour pousser les consoles et les PC à leurs limites.

Bien que le GPU de la PS5 Pro dispose de 67 % d’unités de calcul supplémentaires par rapport à la PS5 actuelle, et que la vitesse de la mémoire soit plus rapide de 28 %, Leadbetter reste sceptique quant à un impact significatif sur les performances.

Même si le futur jeu en monde ouvert ne pourra probablement pas atteindre les 60 FPS, la PS5 Pro devrait néanmoins améliorer les visuels globaux.

“Ce que vous obtiendrez, ce sont des visuels de meilleure qualité, mais probablement toujours avec des fréquences d’images similaires à celles de la console de base“, précise Leadbetter.

Cela s’explique principalement par l’augmentation de la puissance de la PS5 Pro, avec des capacités améliorées de ray tracing, de mise à l’échelle via l’IA, et des performances globales supérieures à celles de la PS5 de base. Ainsi, GTA 6 devrait être plus beau et mieux tourner, mais si vous espérez un gameplay en 60 FPS, vous risquez d’être déçu.