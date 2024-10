Le prix de Red Dead Redemption sur PC laisse présager le pire pour GTA 6

Red Dead Redemption arrive enfin sur PC le 29 octobre, mais le prix de ce jeu vieux de 14 ans pourrait bien être le signe que GTA 6 coûtera plus cher que les jeux traditionnels.

Le jeu en monde ouvert de Rockstar Games, qui se déroule dans le Far West, est en route pour les ordinateurs et est déjà disponible en précommande pour 50 euros – un prix qui en agace plus d’un parmi les joueurs de Red Dead Redemption.

L’article continue après la publicité

Depuis des années, les fans attendaient impatiemment l’arrivée de Red Dead sur PC. Bien que l’annonce du 8 octobre ait suscité de l’excitation, notamment à l’idée des mods à venir, certains joueurs estiment que le prix demandé n’est tout simplement pas justifié.

L’article continue après la publicité

Sur les réseaux sociaux, les joueurs expriment leur mécontentement à l’idée de devoir payer autant pour un jeu qui date de l’époque de la Xbox 360 et de la PS3.

L’article continue après la publicité

Un joueur a notamment déclaré : “50 dollars ? C’est ce que je paie aujourd’hui pour un nouveau jeu !! RDR est sorti il y a plus de dix ans.“

Un autre a renchéri : “50 dollars pour un jeu vieux de 15 ans qui est porté sur PC après plus d’un an et demi ? Non merci, je passe mon tour.“

Un fan australien, de son côté, a exprimé sa frustration : “70 dollars australiens ?! C’est une blague ? Ce jeu a presque 15 ans.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La décision de Rockstar de fixer un prix aussi élevé pour Red Dead Redemption a soulevé des inquiétudes parmi les fans et les experts de l’industrie quant au prix de GTA 6 lorsqu’il sortira enfin.

Michael Douse, directeur de la publication chez Larian Studios, développeur de Baldur’s Gate 3, a même suggéré que les jeux devraient coûter plus cher qu’ils ne le sont actuellement, mais que les studios attendent que GTA 6 franchisse cette étape.

L’article continue après la publicité

En 2023, des rumeurs ont circulé selon lesquelles GTA 6 pourrait coûter jusqu’à 150 dollars à sa sortie, notamment en raison des sommes colossales investies dans le développement de ce nouvel opus tant attendu de la série Grand Theft Auto.

L’article continue après la publicité

Jusqu’à présent, Rockstar n’a pas encore révélé combien coûtera GTA 6, mais cela pourrait changer avec la sortie du deuxième trailer, qui devrait précéder la sortie prévue pour l’automne 2025. En attendant, nous devons nous demander si le prix de Red Dead Redemption n’est pas un avant-goût de ce que coûtera GTA 6.