Un nouvel easter egg GTA 6 dans Red Dead Redemption 2 “nargue” les joueurs

Les fans de GTA 6 en sont convaincus : Rockstar Games s’amuse à les narguer avec un nouvel easter egg caché dans Red Dead Redemption 2, alors qu’ils attendent désespérément du prochain Grand Theft Auto.

Cela fait plus d’un an que Rockstar a enfin dévoilé au monde le premier trailer de GTA 6. Cette bande-annonce a permis de découvrir Jason et Lucia, les deux personnages principaux, ainsi qu’un aperçu de Vice City et du vaste État de Leonida.

Depuis, les développeurs de Grand Theft Auto sont restés silencieux. Aucune information supplémentaire n’a filtré, et Rockstar garde ses cartes bien secrètes. L’éditeur Take-Two a toutefois confirmé que la sortie du jeu est prévue pour 2025, tout en admettant qu’un report en 2026 reste possible.

Malgré ce silence, les fans continuent de traquer le moindre indice pour deviner quelles pourraient être les prochaines annonces.

Une mise à jour de RDR 2 titille les fans de GTA 6

Une récente mise à jour de Red Dead Redemption 2 Online a mis le feu aux poudres. Les fans sont persuadés que Rockstar est d’humeur à troller sa communauté.

Dans l’une des images promotionnelles de cette mise à jour, on peut voir deux personnages du jeu de western debout devant la vitrine d’un magasin, armes levées, comme s’ils s’apprêtaient à le cambrioler. Il n’a pas fallu longtemps pour que les fans de GTA remarquent la ressemblance frappante avec une scène clé du trailer de GTA 6.

“Ils savent très bien ce qu’ils font“, commente un fan. “C’est quand même très proche, sûrement planifié par l’équipe marketing comme un petit clin d’œil à GTA 6, mais évidemment ça ne veut rien dire, c’est juste un post“, ajoute un autre.

“C’est clairement intentionnel, mais j’ai appris que ce n’était qu’un easter egg. Ce n’est pas un teasing pour le trailer 2“, conclu un troisième.

Certains joueurs affirment que Rockstar a déjà utilisé cette image par le passé, mais qu’ils la ressortent maintenant pour “narguer” les fans de Grand Theft Auto.

“Ils nous trollent, et ça fait un moment qu’ils le font“, déclare un fan frustré.

Le timing de ce post, juste avant la Saint-Valentin, alimente également les théories. De nombreux joueurs pensent que Rockstar joue avec le thème de Bonnie & Clyde, qui serait au cœur de l’intrigue de GTA 6.