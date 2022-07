Un insider révèle quand Rockstar s’attend à sortir GTA 6

more

Dans un post sur GTAForums , Tez2 a répondu à une question demandant si GTA 6 était encore prévu dans plusieurs années et a fourni toute la mise à jour sur les plans de la société.

Tez2, un insider crédible dont les récentes informations sur la mise au placard des remasters de GTA 4 et Red Dead Redemption ont été confirmées par Kotaku, a récemment parlé de la sortie très attendue de GTA 6.

Et si le studio a déjà révélé que le travail sur GTA 6 était “en bonne voie”, rien d’autre n’est officiellement connu, comme le lieu, les personnages ou la période, bien qu’il y ait eu de nombreuses fuites concernant ces sujets.

GTA 6 est l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, les joueurs du monde entier attendent avec impatience le moment où Rockstar va enfin dévoiler le jeu par le biais d’une bande-annonce ou une annonce officielle.

by Ludovic Quinson