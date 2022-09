GTA RP : Kameto et Amine débarquent sur le serveur NoPixel

Après une longue période de pause, Kameto et Aminematue viennent de se lancer dans une nouvelle aventure GTA RP sur le célèbre serveur NoPixel.

Le nouvel arc GTA RP de Kameto et Amine sur le serveur NoPixel vient de débuter. Après plusieurs mois sans Roleplay, le CEO de la Karmine Corp et le célèbre streamer viennent de se lancer dans une nouvelle aventure totalement folle sur le serveur GTA RP le plus connu, NoPixel.

NoPixel est un serveur GTA RP mondialement connu en raison des nombreux streamers réputés qui sont des habitués de celui-ci tels que xQc et Sykkuno, ainsi des personnalités publiques telles que le joueur NBA des Clippers, Paul George et l’acteur de The Walking Dead, Chandler Riggs.

NoPixel NoPixel est le serveur GTA RP le plus réputé.

Et récemment, Kameto et Amine ont décidé de lancer une nouvelle aventure sur ce serveur en incarnant respectivement les personnages Kamel Lancien et Amine Mathieu.

Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, les débuts des deux compères ont été rapidement mouvementés en raison des quelques problèmes de compréhension de la langue et de l’humour français qui n’est pas toujours bien compris par tout le monde.

Alors si vous avez manqué cette première soirée qui est partie dans tous les sens, découvrez certains des meilleurs moments de celle-ci que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Petit problème de micro

Première leçon de français

“It’s a prank”

Le zoo

Une prise d’otage en musique

Une étrange conversation

Petite dédicace à Billy

“No”