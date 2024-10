GTA 6 sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Grand Theft Auto 6 est l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, mais ceux qui jouent encore sur des consoles de génération précédente comme la PS4 et la Xbox One craignent de plus en plus de manquer cette expérience, et ils ont de bonnes raisons de s’inquiéter.

Cela fait déjà 13 ans que GTA 5 est sorti sur PS3 et Xbox 360, et depuis, Rockstar a porté le jeu sur les deux générations de consoles suivantes. La PS4 et la Xbox One ont accueilli le jeu en 2014, suivies de la PS5 et des Xbox Series X/S en 2022.

Avec GTA 6 qui s’annonce comme le projet le plus ambitieux de Rockstar, il n’est pas surprenant que les joueurs sur les consoles de la génération précédente soient préoccupés par la capacité de leur matériel à supporter un titre aussi ambitieux. Si vous en faites partie, voici alors tout ce que vous devez savoir.

Rockstar Games

GTA 6 sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Non, GTA 6 ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Selon Rockstar, le prochain opus sera lancé exclusivement sur PS5 et Xbox Series S/X à partir de 2025.

Pourquoi GTA 6 ne sortira-t-il pas sur les anciennes consoles ?

En résumé, Grand Theft Auto 6 sera tout simplement trop grand et trop exigeant graphiquement pour être supporté par la Xbox One ou la PS4. Prenons par exemple la taille de la carte : la carte de Los Santos de GTA 5 mesurait 29,2 miles carrés. D’après des fuites, la version de Vice City et de ses environs dans GTA 6 atteindrait une taille impressionnante de 48,2 miles carrés, soit presque le double.

Il faut également prendre en compte les graphismes. En regardant la bande-annonce, il est parfois difficile de faire la différence entre des images réelles et celles du jeu. Il n’est donc pas surprenant que vous ayez besoin d’un matériel puissant pour y jouer, et des consoles sorties il y a 11 ans ne sont tout simplement plus à la hauteur.

La vérité, c’est que la PS4 et la Xbox One peinent déjà à faire tourner GTA 5, alors imaginez le prochain opus de la franchise. Si vous essayez de lancer GTA Online sur l’une de ces consoles, vous passerez plusieurs minutes sur l’écran de chargement, car le jeu a du mal à tout charger. En fait, la situation était devenue si problématique que Rockstar a dû supprimer des fonctionnalités existantes, comme l’éditeur Rockstar Editor, pour maintenir le jeu fonctionnel.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que GTA 6 ne sorte pas sur PS4 et Xbox One, même si cela peut sembler triste de voir ces consoles mises de côté.

Sur quelles plateformes GTA 6 sera-t-il disponible ?

À l’heure actuelle, Grand Theft Auto 6 ne sortira que sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Une version PC du jeu ne sera pas disponible au lancement, donc si vous souhaitez plonger dans GTA 6 dès sa sortie, vos seules options seront de jouer sur PS5 ou Xbox Series X|S.