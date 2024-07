GTA 6 : le retour de cette fonctionnalité “détestée” de GTA 5 inquiète les joueurs

Les fans de GTA VI sont divisés sur la possibilité qu’une fonctionnalité « détestée » de GTA 5 soit utilisée dans le prochain jeu, certains souhaitant même que Rockstar revienne à la façon de faire de GTA 4.

Bien que Rockstar Games ait révélé quelques détails sur ce qu’ils prévoient pour GTA 6, l’attente pour ce titre très attendu reste difficile.

La communauté de Grand Theft Auto est surexcitée, cherchant dans la bande-annonce le moindre détail qu’ils auraient pu manquer lors de leurs premières visualisations. Certains ont même publié des listes de souhaits, y compris certains éléments qu’ils ne veulent pas voir revenir de GTA 5.

Et justement, certains fans sont inquiets du retour possible de la fonctionnalité « explosion à l’impact » dans le nouveau jeu, car ils aimeraient un peu plus de réalisme plutôt qu’une explosion instantanée.

« Je la déteste encore aujourd’hui », a déclaré un utilisateur Reddit, montrant une vidéo de véhicules qui explosent en sortant de l’autoroute.

« Honnêtement, je préférerais qu’une voiture atterrissant sur l’avant ait une petite chance d’exploser, mais une plus grande chance de se froisser/perdre beaucoup de pièces soudainement à cause du choc », a répondu un autre. « Si je veux jouer à un jeu où les voitures explosent à l’impact, je jouerai à Just Cause », a ajouté un autre.

« Je veux qu’on revienne au système de GTA IV où on passe de la fumée à la fumée noire, puis aux flammes avant l’explosion », a déclaré un autre.

Tous les fans de GTA ne sont pas contre l’idée que cette fonctionnalité puisse revenir. « Honnêtement, j’aimais bien », a argumenté un utilisateur. « Je la veux toujours parce que c’est hilarant », a convenu un autre. « C’est amusant, arrêtez d’être rabat-joie ».

Il s’agit là d’une fonctionnalité qui a évolué entre les jeux. Tout le monde se souvient de la première fois où ils ont retourné une voiture et n’ont pas pu la remettre sur ses roues avant qu’elle ne prenne feu. Donc, il ne serait pas surprenant de voir Rockstar y apporter encore un grand changement dans GTA 6.