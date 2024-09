GTA 6 repoussé en 2026 ? Une source fiable réfute cette rumeur

Les rumeurs annonçant le report de GTA 6 à 2026 ont été démenties, après que la communauté s’est divisée sur des rapports contradictoires.

Le 7 septembre, un membre de la communauté Grand Theft Auto, connu sous le pseudo billsyliamgta, a tweeté que Rockstar aurait décidé en interne de reporter GTA 6 d’une année entière.

L’utilisateur, qui prétend avoir discuté avec plusieurs développeurs de deux studios différents, affirmait que la sortie de GTA 6 serait désormais prévue pour le début/milieu de 2026, au lieu de l’automne 2025, comme initialement prévu.

Sans surprise, cette déclaration (maintenant supprimée) est rapidement devenue virale, atteignant presque 4 millions de vues, et a secoué la communauté qui attend avec impatience plus d’informations sur GTA 6 et un deuxième trailer.

Un fan frustré a notamment déclaré : “Je commence vraiment à en avoir marre de Rockstar. Quel est l’intérêt de sortir une bande-annonce si le jeu ne sort que dans 2 ans ?“. Un autre a ajouté : “C’est dingue. Je perds tout espoir.“

D’autres, plus sceptiques, ont préféré attendre une déclaration officielle de Rockstar avant de céder à la panique.

Heureusement, deux jours plus tard, le journaliste Jason Schreier, qui avait révélé les premières informations sur la date de présentation de GTA 6, a pris la parole après avoir discuté avec des développeurs et a confirmé qu’aucun retard n’était prévu.

Il a déclaré : “Internet (et mes DM) ont explosé ce week-end à cause d’une rumeur sur le retard de GTA 6. Bonne nouvelle : six employés de Rockstar m’ont tous dit qu’ils n’avaient pas entendu parler d’un quelconque retard.“

Cependant, Jason Schreier n’a pas totalement écarté la possibilité d’un report à l’avenir, surtout que la fenêtre de sortie de l’automne 2025 est encore éloignée.

Il a ajouté : “Mauvaise nouvelle : c’est un jeu immense et ambitieux, et il pourrait tout à fait être repoussé ! Il reste encore trop de temps pour affirmer quoi que ce soit de définitif.“

Cette rumeur sur le report de GTA 6 n’est pas la seule à avoir circulé en septembre. Le même jour, le musicien Martyn Ware a affirmé que Rockstar lui aurait proposé 7 500 dollars pour inclure le tube de Heaven 17 de 1983, ‘Temptation’, dans le jeu. Ware a trouvé cette offre insultante, rappelant que GTA 5 a généré plus de 8 milliards de dollars.

Nous devrons donc attendre de voir ce que l’avenir réserve à GTA 6, surtout avec un deuxième trailer qui serait prévu avant la fin de l’année.