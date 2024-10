Les fans de GTA 6 construisent déjà la carte de Vice City en 3D avant même sa sortie

Les fans de Grand Theft Auto essaient de devancer Rockstar en construisant eux-mêmes la carte de GTA 6, en utilisant chaque information disponible.

Avec Rockstar Games et Take-Two restant silencieux sur tous les détails concernant GTA 6, les fans de la franchise explorent toutes les pistes pour obtenir des informations avant l’heure. Certains ont fouillé de fond en comble GTA 5 et GTA Online à la recherche de secrets cachés, tandis que d’autres ont même tenté d’apercevoir des indices en espionnant les studios des développeurs.

Mais un autre groupe de fans va encore plus loin : ils essaient déjà de reproduire la carte du jeu. Si certains joueurs se contentent de copier l’état de Floride en affirmant que ce sera ce que nous verrons dans le jeu, d’autres ont adopté une approche plus réaliste, tentant de cartographier la ville à une échelle plus précise.

Cette tâche est déjà extrêmement chronophage. Cependant, un fan en particulier va encore plus loin en essayant de reconstruire la carte sous forme de modèle 3D.

En utilisant Google Earth et des extraits du seul trailer de GTA 6 disponible à ce jour, un utilisateur de Reddit nommé ricksef a commencé à cartographier Vice City en 3D.

“Cela ne semble peut-être pas impressionnant compte tenu du temps que j’y ai consacré, mais obtenir les positions de la caméra, les rotations et les angles de vue corrects est extrêmement long et ne sera probablement jamais à 100% exact“, a expliqué le cartographe, précisant qu’il travaille dessus depuis plusieurs mois.

“Toutes les informations et positions de la caméra varieront probablement avec le produit final. Cependant, j’espère que cela deviendra plus précis et détaillé à chaque nouvelle information publiée.“

Les fans ont rapidement salué les efforts de ricksef. “C’est génial“, a déclaré l’un d’eux. “On a déjà des remakes de la carte 3D de GTA 6 avant même la sortie du jeu“, a ajouté un autre.

“Enfin, je peux ressentir la taille de la carte, merci“, a commenté un autre utilisateur.