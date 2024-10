Un fan de GTA 6 filme l’intérieur du QG de Rockstar et révèle un méga poster

Un fan de Grand Theft Auto a réussi à jeter un coup d’œil à l’intérieur des studios de Rockstar Games en prévision de GTA 6, et il y a découvert quelque chose d’intéressant.

L’attente pour Grand Theft Auto 6 est devenue un vrai supplice pour les fans de la franchise. Rockstar et son éditeur, Take-Two, restent obstinément silencieux lorsqu’on les interroge sur le sujet et n’ont pas révélé grand-chose.

Bien sûr, nous avons eu droit à une bande-annonce fin 2023, mais près d’un an plus tard, aucun autre détail n’a été communiqué. Naturellement, certains fans ont donc commencé à fouiller eux-mêmes pour dénicher des informations. Ils ont cherché dans tous les recoins de GTA Online à la recherche d’indices, mais d’autres ont choisi des méthodes plus audacieuses.

Dans les cas les plus extrêmes, des fans se rendent directement aux studios de Rockstar et essaient de regarder par les fenêtres. Cela s’est produit dans leur bureau de New England, où les fans n’ont vu que des statistiques sur GTA Online, et voilà que cela se reproduit, mais cette fois-ci en Écosse.

Cette fois, c’est au bureau de Rockstar North, à Édimbourg, que l’événement a eu lieu. Un TikTokeur du nom de MattIsUsual s’est approché d’une des portes d’entrée et a filmé l’intérieur. Aucune trace d’ordinateurs de développeurs, mais un immense poster, qui semble être la couverture du jeu, où l’on voit Jason et Lucia assis sur le capot d’une voiture.

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, certains fans la tournant en dérision. “Un poster de GTA 6 avant même que GTA 6 ne sorte, c’est incroyable“, plaisante l’un d’eux. “C’est fou qu’il y ait des centaines de PC avec GTA 6 juste là, sous nos yeux, frère“, ajoute un autre.

Ces vidéos, que ce soit celle du bureau d’Andover ou celle d’Édimbourg sont en soi sans conséquence. Cependant, il est déconseillé aux fans de se rendre aux bureaux de Rockstar pour essayer d’obtenir un aperçu prématuré.