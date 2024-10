Un fan de GTA 6 a compté chaque PNJ du trailer et c’est bien plus impressionnant que GTA 5

Un fan assidu de Grand Theft Auto a repéré un détail dans le trailer de GTA 6 qui montre à quel point ce nouveau jeu sera plus grand et plus détaillé que son prédécesseur.

Après des années de silence et de secret, Rockstar Games a enfin dévoilé le premier aperçu de GTA 6 en décembre 2023. Bien que ce trailer ne fournisse pas beaucoup d’informations sur le gameplay ou l’histoire, il a suffi à apaiser la soif des fans pour ce nouveau jeu très attendu.

Depuis, Rockstar et leur éditeur Take-Two sont retournés dans le silence le plus total, ne révélant plus rien à propos de GTA 6 depuis cette première bande-annonce.

Cela a poussé les fans à analyser encore et encore le premier trailer de 90 secondes. Certains l’ont visionnée des milliers de fois, espérant découvrir des détails qu’ils auraient pu manquer. En août dernier, un fan a remarqué des silhouettes se cachant dans l’ombre sur certaines séquences du trailer.

Et récemment, un autre fan, l’utilisateur Reddit great_maccc, a passé une fois de plus le trailer au crible et a noté qu’il contient plus de 630 PNJ. À titre de comparaison, le premier trailer de GTA 5 ne comptait que 71 PNJ, ce qui signifie que Rockstar a presque multiplié les détails par 10 cette fois-ci.

“J’espère vraiment qu’il y aura une augmentation massive de la population des PNJ. Je pensais depuis des années que la densité de population serait l’un des prochains grands objectifs de la série GTA“, a déclaré un fan.

“Blague à part, c’est incroyable ! Cela montre à quel point ce jeu va être plus grand et plus impressionnant ! J’ai trop hâte“, a ajouté un autre. “C’est de la folie“, a réagi un autre fan.

Certains fans demandent d’ailleurs une communication de la part de Rockstar, alors que nous approchons de 2025. Que ce soit via des captures d’écran, un nouveau trailer ou des teasers rapides, ils souhaitent simplement obtenir quelque chose de nouveau.

Étant donné que cela fait presque un an depuis la première bande-annonce, il serait en effet grand temps d’en apprendre davantage.