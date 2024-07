L’éditeur de GTA 6 redoute les effets néfastes d’une tendance alarmante

L’éditeur Take-Two Interactive a exprimé ses inquiétudes quant au fait que le review bombing pourrait “nuire” à ses futurs jeux, y compris le très attendu GTA 6.

Take-Two Interactive, l’éditeur derrière les titres de Rockstar tels que la franchise GTA et Red Dead Redemption, a condamné la tendance néfaste du review bombing qui a infiltré les industries du jeu vidéo, de la télévision et du cinéma ces dernières années.

Début juillet 2024, Dexerto a rapporté que le review bombing d’Apex Legends avait poussé le jeu à sa note la plus basse jamais enregistrée sur Steam. Ce n’est pas un incident isolé, des titres comme Helldivers 2 subissant également un traitement similaire pour diverses raisons.

Du côté de la télévision et du cinéma, Rings of Power, The Last of Us et bien d’autres se sont également retrouvés dans une situation similaire, peignant un tableau plus large de la nature généralisée de cette tendance.

Rockstar Games

Dans un récent dépôt auprès de la SEC, Take-Two a abordé le sujet du review bombing ; Game File a été le premier à partager ces commentaires.

Bien que la raison du review bombing soit unique à chaque produit, Take-Two Interactive a dénoncé les “dommages” que cette tendance cause et a souligné que “l’obtention et le maintien de bonnes notes pour nos jeux sur les plateformes tierces sur lesquelles nous opérons sont importants car ils aident à attirer les joueurs vers nos jeux.”

De plus, l’entreprise a ajouté : “Si les notes de l’un de nos jeux diminuent ou si nous recevons des critiques négatives significatives qui entraînent une baisse de nos notes, nos jeux pourraient devenir plus difficiles à trouver ou à recommander pour les joueurs.”

“De plus, nous pouvons être sujets à des campagnes de critiques négatives ou de diffamation visant à nuire à nos notes,” a poursuivi le dépôt.

Bien que GTA 6 soit encore loin, la suite, en préparation depuis plus d’une décennie, a déjà fait l’objet de nombreux débats. L’introduction de la première protagoniste féminine de la franchise a été une décision pour le moins controversée et a suscité de nombreux débats en ligne au sein de la communauté des joueurs.

Ainsi, les inquiétudes de Take-Two concernant le review bombing pourraient être liées au lancement de GTA 6 ; l’entreprise a ajouté plus tard : “Une telle baisse pourrait entraîner une perte de joueurs et de revenus, des coûts supplémentaires de publicité et de marketing, ainsi qu’une atteinte à la réputation.”