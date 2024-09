Un ancien développeur Rockstar révèle que le retard de GTA 6 est toujours d’actualité

Après 14 ans de service, un ancien développeur de Rockstar Games a expliqué pourquoi GTA 6 pourrait encore subir un retard, avertissant ainsi les fans de ne pas se faire trop d’illusions.

Après des années de secret, l’annonce officielle de GTA 6 a battu trois records du monde lors de sa révélation. Le trailer de lancement a littéralement “cassé” internet, des dizaines de millions de fans ayant eu leur premier véritable aperçu de ce que la suite de la franchise emblématique réserve.

Cela fait désormais 11 ans depuis la sortie du dernier opus, et l’attente a été longue et pénible pour les fans les plus fidèles. Cependant, cette attente pourrait ne pas se terminer de sitôt. Malgré l’annonce d’une sortie en 2025 lors du premier trailer, et les récentes confirmations des dirigeants lors d’appels aux investisseurs, des rumeurs circulent concernant un possible retard.

Bien que ces rumeurs ne soient en aucun cas vérifiées et que des sources crédibles n’aient partagé aucune information concrète, elles continuent tout de même d’agiter les réseaux sociaux.

Et récemment, un ancien employé de Rockstar Games s’est exprimé. Après avoir travaillé chez Rockstar pendant 14 ans sur plusieurs jeux emblématiques de la série GTA, Obbe Vermeij a partagé quelques explications sur les raisons pour lesquelles un retard de GTA 6 pourrait encore se produire.

Vermeij, ayant rejoint Rockstar en 1995, connaît bien les coulisses des sorties de jeux à succès. Son travail sur des titres tels que GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 et plusieurs autres jeux portables lui donne une perspective unique.

En évoquant la possibilité d’un retard pour GTA 6, Vermeij a expliqué que les plannings évoluent souvent à l’approche de la sortie d’un jeu. À l’heure actuelle, selon lui, il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude si GTA 6 sera repoussé.

“La décision de retarder GTA 4 a été prise environ quatre mois avant la date de sortie initiale. Au-delà de cette période, il est difficile de prendre une telle décision“, a expliqué Vermeij.

Il a ajouté : “Rockstar ne sera probablement pas en mesure de déterminer s’ils respecteront l’échéance de 2025 avant environ mai.“

Même si plus d’une décennie s’est écoulée depuis la sortie du dernier opus, et malgré les nombreuses fuites de gameplay et la montée en puissance du marketing de Rockstar pour la suite, cet ancien développeur pense qu’il est encore trop tôt pour sceller définitivement la date de sortie.

Étant donné l’ampleur titanesque de GTA 6, avec son vaste monde ouvert, des dizaines d’activités, des centaines de systèmes de gameplay et d’innombrables interactions, le polissage de l’ensemble pour répondre aux standards élevés de Rockstar représente un défi colossal. Si, d’ici mai 2025, les choses ne se déroulent pas aussi bien que prévu, Vermeij pense qu’un retard pourrait s’en suivre, repoussant potentiellement la sortie à 2026.

Bien sûr, ce ne sont pour l’instant que des hypothèses. Seuls ceux qui travaillent au sein de l’entreprise savent comment le jeu se développe à environ un an de la sortie prévue. Il faudra donc rester attentif aux futures annonces surprises, car Rockstar aime entretenir le suspense au sein de sa communauté.

En attendant de voir comment la situation évoluera, il est important de rester patient et réaliste quant à la sortie de GTA 6. Avec les immenses attentes qui pèsent sur ce jeu, Rockstar ne précipitera sûrement pas sa sortie tant qu’il ne sera pas à la hauteur des standards de qualité qui ont fait la réputation de la franchise.