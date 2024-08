Toutes les annonces de l’événement Fortnite durant la Disney D23

Découvrez tout ce qui a été annoncé lors de la présentation de l’événement Fortnite de la Disney D23, dont de nouveaux cosmétiques, personnages, et plus encore.

Jennifer Lee de Disney Animation, Pete Docter de Pixar, Dave Filoni de Star Wars, Kevin Feige de Marvel Studios, et Josh D’Amaro des Parcs Disney viennent de dévoiler un aperçu de ce que les joueurs peuvent attendre du partenariat entre Disney et Fortnite via la présentation de l’événement D23 dans le jeu.

Des PNJ favoris des fans, comme Jonesy et Peely, arborant des cosplays Marvel, à la démonstration des nouveaux pouvoirs issus de la franchise mis en avant dans le Battle Royale, il y a beaucoup de choses auxquelles les joueurs peuvent s’attendre dans Fortnite.

Si vous avez manqué la présentation, nous avons compilé ci-dessous tous les nouveaux cosmétiques et contenus annoncés lors de l’événement Fortnite de la Disney D23.

Skins Fortnite x Disney Villains

Disney possède certains des méchants les plus emblématiques de la franchise, et les voir rejoindre le Battle Royale semble tout à fait approprié. Jusqu’à présent, trois skins ont été annoncés, et les joueurs peuvent s’attendre à les voir arriver à l’automne 2024.

Voici les trois méchants Disney qui arriveront dans Fortnite en tant que tenues cosmétiques :

Cruella d’Enfer

Capitaine Crochet

Maléfique

Skins Fortnite x Pixar Les Indestructibles

Les skins de super-héros emblématiques de Pixar ont été annoncés lors de la D23. Ils proviennent de la franchise de films d’animation en 3D Les Indestructibles de Pixar, et arriveront à l’automne 2024 en tant que skins Fortnite.

Voici les trois héros Indestructibles qui arriveront dans Fortnite :

Frozone

M. Indestructible

Elastigirl ou Mme Indestructible

Skins Fortnite x Star Wars avec de nouveaux personnages de The Mandalorian

Les fans de Star Wars vont être gâtés. Ils pourront profiter de nouveaux cosmétiques en plus de ceux déjà ajoutés au jeu. Cette fois-ci, cependant, d’autres personnages de la série Disney+ The Mandalorian arrivent sur l’île. Ils seront disponibles le 12 août 2024.

Voici tous les objets cosmétiques qui arriveront dans le jeu avec la collaboration The Mandalorian dans Fortnite :

Tenue de droïde IG-11

Tenue de Moff Gideon

Accessoire de dos Grogu (réactif)

Première révélation du Chapitre 5 Saison 4 : Jugement Fatal (Absolute Doom) de Fortnite

En plus des nouveaux cosmétiques Disney, la présentation de l’événement a également offert un aperçu de ce à quoi ressemblera la Saison 4 du Chapitre 5. Dr Doom sera bel et bien le méchant principal et de nouveaux pouvoirs permettront de combattre les méchants sur l’île.

Une bande-annonce complète de la saison a été lancée, mettant en scène Dr. Doom, Bananeverine, Capitaine Jonesy, Gwenpool, Mysterio, et d’autres personnages Marvel s’affrontant sur l’île. Elle introduit aussi trois nouveaux POI, de nouvelles armes, un Passe de Combat entièrement axé sur Marvel, et le possible retour de Galactus.

Voilà tout ce qui a été annoncé lors de la présentation de l’événement Fortnite durant la Disney D23. Ceux qui sont restés pendant au moins 10 minutes pourront obtenir un accessoire de dos gratuit. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué l’événement, car il est disponible jusqu’au 16 août 2024. À vous de jouer.