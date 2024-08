Tous les boss de Fortnite Chapitre 5 Saison 4 et comment les vaincre

Le Chapitre 5 Saison 4 de Fortnite introduit trois méchants de Marvel comme boss sur l’île, prêts à éliminer les joueurs. Si vous vous demandez où trouver ou comment vaincre ces boss, voici comment vous y prendre facilement.

Le Chapitre 5 Saison 4 de Fortnite ramène un thème Marvel sur l’île avec trois nouveaux POI et le retour des objets mythiques des super-héros, le tout dans une guerre entre les Méchants et les Héros.

Le Docteur Fatalis a pris le contrôle de l’île et s’est allié à quelques méchants emblématiques pour vaincre les héros. Ces méchants ont pris possession de plusieurs lieux sur la carte de Fortnite et détiennent des pouvoirs et des armes mythiques extrêmement puissants.

Pour les obtenir, vous devez vaincre ces trois boss et récupérer leurs Médaillons. Les trois nouveaux boss sont Mystério, Fatalibot et Emma Frost.

Si vous n’avez pas encore localisé et vaincu tous les boss sur la carte du Chapitre 5 Saison 4, voici un guide complet pour vous aider.

Epic Games

Tous les emplacements des boss de Fortnite Chapitre 5 Saison 4

Les boss de Fortnite Chapitre 5 Saison 4 se trouvent à Doomstadt, au Château de Fatalis et au Raft.

Voici un aperçu de tous les emplacements marqués avec l’icône du boss que vous trouverez à chacun des trois POI la plupart du temps :

Epic Games Tous les boss de Fortnite Chapitre 5 Saison 4

Si vous vous demandez comment vaincre facilement chaque boss et récupérer un puissant Médaillon à chaque lieu d’intérêt, consultez notre article.

Mystério est un boss hostile dans Fortnite Chapitre 5 Saison 4, ce qui signifie qu’il commencera à tirer sur le joueur lorsqu’il sera attaqué ou si un joueur bloque son chemin trop longtemps.

Le Maître des Illusions disparaît dans un nuage de fumée verte et se téléporte à côté du joueur, notamment près de la statue du Docteur Fatalis au POI Doomstadt. Mystério utilise cette capacité à la fois en combat et lorsqu’il se déplace dans la zone.

Epic Games/Dexerto

Cependant, si vous souhaitez l’éliminer et récupérer son Médaillon, atterrissez à Doomstadt sur le toit de l’une des maisons où vous repérez un coffre. Ramassez une arme et explorez d’autres bâtiments pour trouver des coffres Fatalis ou Avengers afin d’obtenir une meilleure arme.

Vous y trouverez le boss en train de se déplacer, et il ne tirera pas à moins que vous ne lui tiriez dessus. Vous verrez également Mystério disparaître et se téléporter entre différents points de la zone.

Une fois que vous avez un bon équipement, commencez à tirer et esquivez les tirs tout en éliminant les sbires ou les joueurs à proximité.

Epic Games/Dexerto Une fois vaincu, Mystério laisse tomber un Médaillon très puissant.

Lorsque son bouclier se brise, il bondira dans les airs et disparaîtra avant de réapparaître avec deux clones. Les clones ont 50 points de vie et 50 points de bouclier, et mourront immédiatement une fois le véritable Mystério éliminé.

Lorsque vous parvenez enfin à éliminer Mystério, il lâchera un Médaillon Furtivité (qui vous rend invisible après s’être accroupi, l’effet dure 15 secondes et peut être désactivé en se levant ou en utilisant un objet), un Fusil à pompe mythique, des Lingots d’or et une Boisson Flobaie Fizz.

Emma Frost est un boss hostile dans le Chapitre 5 Saison 4 qui commence à attaquer le joueur lorsqu’elle ou l’un de ses sbires est attaqué. On la trouve assise sur son trône à l’intérieur du POI Le Raft, surplombant la prison.

Si vous voulez vaincre ce boss, atterrissez sur l’une des tours de guet du POI. Vous y trouverez des coffres Fatalis et des coffres Avengers qui vous donneront du butin épique à mythique. Ramassez des armes et éliminez tous les ennemis à proximité.

Epic Games/Dexerto Emma Frost se trouve sur le toit du nouveau point d’intêret Le Raft.

Une fois cela fait, descendez du toit à l’intérieur du bâtiment principal du Raft où Emma est assise. Dès que vous y arrivez, vous la trouverez assise sur son trône.

Ouvrez le feu sur Emma Frost, mais dès que vous le faites, elle activera sa capacité Peau de diamant, ce qui signifie qu’elle devient à l’épreuve des balles pendant un certain temps. Pour briser sa Peau de diamant, lancez un bouclier de Captain America ou des explosifs dans sa direction.

Epic Games/Dexerto Une fois vaincue, Emma Frost laisse tomber un Médaillon très puissant.

Dès lors, elle sera plus facile à attaquer, mais méfiez-vous des ennemis qui pourraient avoir le même objectif. Éliminez tous les sbires à proximité et éliminez Emma avec vos armes.

Une fois qu’elle est éliminée, elle lâchera son Médaillon Révélation (qui marque les adversaires dans un large rayon toutes les 50 secondes et la marque persiste pendant 15 secondes), une Boisson Flobaie Fizz, des Lingots d’or, et un Fusil d’assaut Mythique fusil d’assaillant à rafale.

Alors que beaucoup pensent que le Docteur Fatalis est un véritable boss sur l’île, ils se trompent. Le Docteur Fatalis a invoqué un clone robotique appelé Fatalibot, à son effigie, et l’a déployé au Château de Fatalis, où les joueurs peuvent se rendre s’ils souhaitent éliminer le boss.

Si vous voulez le vaincre, atterrissez à la tour de la fournaise en feu à côté du château et récupérez du butin dans un coffre du Docteur Fatalis à l’intérieur. Une fois cela fait, utilisez la vapeur pour monter avec la fumée noire. Ensuite, atterrissez au sommet de la plus haute tour du château et entrez à l’intérieur.

Epic Games/Dexerto Vous devrez attérir sur le toit du Château de Fatalis pour vaincre le boss Fatalibot.

Lorsque vous êtes à l’intérieur, descendez dans une zone où vous trouverez à nouveau un coffre Fatalis. Récupérez plus de butin et descendez les escaliers. Mais attention − vous pourriez croiser d’autres joueurs ou sbires en chemin.

Occupez-vous rapidement de ces ennemis et rendez-vous dans l’atrium principal du château, où vous trouverez Fatalibot assis sur un trône fait à partir du cadavre de The Thing. Ouvrez le feu sur le boss hostile et vous remarquerez qu’il vous lance une bombe arcanique avec ses gantelets.

Epic Games/Dexerto Une fois vaincu, Fatalibot laisse tomber un Médaillon très puissant.

Il plongera dans votre direction pour infliger des dégâts de recul et tirera avec ses gantelets et le Pistolet Monarque Mythique. En même temps, vous serez entouré de ses sbires qui feront tout pour vous éliminer.

Esquivez tous les tirs entrants et éliminez Fatalibot en vous rapprochant avec des micro pistolet-mitrailleurs double. Une fois que vous avez fait cela, il lâchera son Médaillon Sangsue (qui accorde un siphon à chaque élimination), les Gantelets Arcanes du Docteur Fatalis, des Lingots d’or, une Boisson Flobaie Fizz, et le Pistolet Monarque Mythique.

Pendant que vous élaborez vos tactiques pour éliminer un boss sur l’île de Fortnite, consultez la rubrique Fortnite de notre site pour tout savoir du Chapitre 5 Saison 4.