Une vidéo TikTok silencieuse enflamme les joueurs de Fortnite

Les joueurs de la saison OG de Fortnite déchiffrent actuellement un TikTok silencieux devenu viral qui laisse présager l’arrivée d’un emote tant attendu. Bien que la vidéo semble surtout présenter une multitude de contenus OG, voici ce que les fans pensent.

Les emotes de Fortnite ont indéniablement influencé la culture des jeux vidéo et sont devenus des éléments appréciables. Les tendances, les vidéos virales et les références culturelles servent souvent d’inspiration pour les danses et autres actions présentées dans le jeu.

Les jeunes générations sont introduites aux styles de danse qui ont vu le jour hors de l’univers des jeux vidéo grâce à ces mouvements populaires. Des emotes célèbres, tels que Bel Air, Justice Orange et Floss, sont associés à Fortnite.

De même, Chug Jug With You, une chanson populaire de Fortnite composée par les fans Leviathan et CM Skits, a été l’une des tendances OG les plus connues que les adeptes utilisent souvent dans des vidéos virales. Les vidéos TikTok qui parlent de la saison OG de Fortnite servent d’hommage mélancolique au début du jeu.

Les joueurs sont maintenant convaincus, dans une certaine mesure, que la dernière vidéo publiée sur le compte TikTok officiel de Fortnite est un teaser pour l’inclusion de la chanson Chug Jug With You, soit en tant que piste de lobby, soit en tant qu’emote.

Les joueurs de Fortnite excités par le teaser viral de l’emote Chug Jug With You sur TikTok

Une vidéo avec les légendes « Quelqu’un ajoute une bonne piste à cette vidéo ! » et « Si seulement nous avions une bonne chanson pour cette vidéo, des suggestions ? » a été récemment publiée sur les compteofficiels TikTok de Fortnite et FortniteANZ sur X/Twitter.

Dans la vidéo, un duo consomme une Chug Jug, ou Gourde du Brave, au début de la vidéo, puis on peut voir une Victoire Royale et une danse sur la piste disco. La caméra se concentre ensuite sur le décompte des éliminations du joueur, qui était de dix, avant de se détourner du joueur au sommet du Tomato Temple qui vient d’éliminer ses adversaires.

La séquence d’images suivante montre le joueur en train de réanimer un coéquipier alors qu’ils se dirigent vers le sud en direction de Pleasant Park, avec l’emplacement marqué affiché sur la carte. Selon les fans de longue date bien informés sur le phénomène Chug Jug With You, la référence a été rapidement reconnue et la musique de la vidéo a été éditée par l’un d’entre eux.

En conséquence, un certain nombre de fans ont commencé à spéculer que la mélodie pourrait être un emote ou une piste de lobby qui sera disponible dans le jeu prochainement. Un fan a déclaré : « Il me la faut en pack de musique ou en emote tout de suite ».

Un autre a ajouté : « Fortnite est sur le point de tout déchirer. Emote Chug chug with u à venir ? ». Un troisième a dit : « Jamais de ma vie je n’aurais pensé qu’Epic ferait référence à ce p****n de chug jug with you ».

Alors que les spéculations concernant l’emote sont toujours dans l’air, les joueurs se concentrent actuellement sur les skins à restrictions d’âge dans Fortnite Creative et restent actifs sur les réseaux sociaux avec des demandes de remboursement.