Un skin rare de Fortnite devrait revenir dans la boutique pour la première fois depuis 4 ans

Une récente fuite de Fortnite a révélé le retour de skins et de cosmétiques rares dans la boutique d’objets du jeu, dont un skin qui n’a pas été vu depuis des années.

La boutique d’objets de Fortnite est mise à jour quotidiennement, offrant aux joueurs un nouveau lot de cosmétiques à une heure fixe. Ce calendrier est resté constant depuis le lancement du jeu. Chaque jour, les joueurs peuvent vérifier les nouveaux articles disponibles.

Une fuite récente, provenant du leaker fiable HYPEX, a révélé les plans de la boutique d’objets jusqu’au 5 septembre. La liste comprend plus de 300 cosmétiques, y compris des objets rares comme Lady Gaga, TMNT, Rogue, Gambit, et bien d’autres.

Bien que ces objets soient purement cosmétiques, ils sont tout de même très prisés par les collectionneurs. Certains n’ont pas été disponibles dans la boutique depuis plus de mille jours, ce qui les rend très convoités par les joueurs.

Les cosmétiques les plus rares de cette liste divulguée incluent la pioche Aérohache, vue pour la dernière fois il y a plus de 1800 jours. Un autre objet rare est la pioche Hache à Hélice, qui n’a pas été vue depuis plus de 1200 jours.

Mais les véritables stars de cette fuite sont les skins Leader Bravo et Bathynaute, qui n’ont pas été disponibles depuis plus de 1200 jours. Ces skins sont si rares que la plupart des joueurs ne les ont pas vus dans la boutique depuis plus de trois ou quatre ans.

Les réactions des joueurs à cette nouvelle sont mitigées. Certains sont ravis d’avoir un aperçu de ce qui arrive, avec un joueur déclarant : “C’est énorme ! Au moins, cela donne un bon aperçu de ce qui arrive !” et un autre s’exclamant : “J’ai attendu quatre ans pour que Bathynaute revienne.“

D’autres sont moins impressionnés. “Tant de boutiques d’objets et pas un seul bon article ou skin dedans“, a grogné un joueur. Un autre a plaisanté : “Je vais donc garder mes V-Bucks au moins jusqu’au 6 septembre, compris.“

Alors que la saison 4 du chapitre 5 de Fortnite continue, les joueurs peuvent s’attendre à d’autres surprises, à condition, bien sûr, qu’ils puissent se passer de cette arme mythique manquante.